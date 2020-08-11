男把妻子鎖房間10年！　妹詭異燦笑介紹「他2刀砍死媽媽」...精神病0責任

▲廣西一名男子把老婆鎖在家中房間多年，妹妹爆料媽媽也是被他殺害。（圖／翻攝自春城晚報，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸一名網友在農村尋找題材時，意外在廣西發現，一名梁姓男子將妻子鎖在房間內10多年，他的妹妹更親口爆料，母親也是被哥哥所砍死。廣西公安11（今）日通報，確實有此事。

綜合陸媒報導，網友「石金水」2020年7月到廣西一個農村捐贈衣物，拍攝了一對兄妹的家庭狀況。妹妹帶領著去看哥哥「關起來的老婆」，只見一名短髮女子躺在床上，而男子則要「關好的，她到處走」，之後出房間後，用一根粗木棒從外面抵住房門。

妹妹對著鏡頭笑著指出，哥哥老婆是「人家帶來的」，之後就被關在房裡，生下了3名孩子；而且哥哥2006年殺了71歲的老母親，砍了2刀死掉了，有案底的，雖然有被員警捉去，但表叔又把人贖出，讓他出來養3孩子。

影片發出後，詭異的內容很快引發了網友的熱議，紛紛評論，「空洞的眼神及驚悚的笑容。」「令人窒息！」「沉默荒忙（蠻）的瘋狂。」「老婆是原來就傻，還是被關傻的？」

鄰居透露，那一家4兄妹都是傻的，但生活能自理。梁某榮平時會種田務農，他弟養兩頭牛。兄弟倆的老婆都是路邊撿來的。他老婆不正常，會拿刀砍人，由於家在路邊車多，跑出去不安全，所以才關起來。

鄰居回憶，2006年正值農忙時節，梁某榮幹活回來發現他媽媽沒有煮粥，兩人就吵架起來，可能情緒太激動，就把他媽的頭砍下來了。員警把他捉了，又放出來了。

據瞭解，男子為廣西玉林市容縣六王鎮雙善村人，姓梁，1963年生，今年57歲。廣西容縣縣委宣傳部發佈消息稱，臥床女子是2004年流浪至六王鎮的精神殘疾人。梁某榮母親覺得其可憐，將其收留在家中，起名陳某芳，讓她與兒子共同生活。

梁某榮2006年7月21日與其母發生爭執中致其母親死在家中廚房，公安機關隔日對其刑事拘留，但經司法鑒定，梁某榮為「輕度精神發育遲滯，無刑事責任能力」，依法不負刑事責任。

經容縣殘疾人聯合會鑒定，梁某榮與陳某芳二人均為精神貳級殘疾，二人生育的三名孩子，現由其家屬監護撫養，均在校讀書，並享受事實孤兒政策和困難補助政策。目前梁某榮與「妻子」陳某芳二人都被送至精神病院治療。

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