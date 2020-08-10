米克拉颱風來襲　台南市民朋友請注意防災！

▲為因應編號第6號米克拉輕度颱風的威脅，台南市政府已通報各編組單位提高戒備，加強各項防颱措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據中央氣象局研判，米克拉颱風中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北移動，受颱風及後續西南氣流影響，10日至11日台南市易有豪雨或大雨發生，沿海地區易有長浪，台南市長黃偉哲請市民朋友不可輕忽它所帶來的雨勢，預先作好防颱準備。

市長黃偉哲提醒大家颱風期間應避免外出、留意最新颱風訊息，注意自身安全，易淹水低窪地區可預先聯繫所在地區公所了解沙包領取地點及方式，另外應加強各項防颱整備事項，包含備妥存糧、固定招牌緊閉門窗、清理居家排水並遠離海邊避免戲水觀浪，如想了解更多防災防颱對策，可到台南市消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」 （http://119.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=25585）。

為因應編號第6號米克拉輕度颱風的威脅，台南市政府已通報各編組單位提高戒備，加強各項防颱措施。依氣象情資研判，入夜後風力及雨量會增強，因此，台南市災害應變中心將於10日下午4時30分開設二級一階，進駐單位有：消防局、水利、工務、警察、民政、社會、新聞處及後備指揮、災防辦等。

水利局已於10日上午9時30分啟動防汛巡查，完成抽水站、水閘門、移動式抽水機、水資源回收中心、截流站、滯洪池、埤池預洩降等水利設施的防汛整備，水利局及各區公所搶險搶修開口契約也待命執行，並檢視水利建造物、在建工程、防汛缺口、備料及各項資通訊系統的整備與檢測，落實區域排水及雨水下水道清疏作業，另要求抽水站、抽水機及水門操作人員務必保持警戒，並進行油料補充及測試。



水利局局長韓榮華也視察南興抽水站、菁寮抽水站、正義抽水站等8站抽水站，以確保抽水站機組運作正常。另為減少車行地下道淹水災情，水利局於小東地下道前完成預演試擺L型防水檔板，且台南市1868片L型防水檔板也已分配至仁德、永康等11個易淹水地區的區公所運用，目前已實際運用於河樂廣場並可放置於大樓地下室入口阻絕大雨流入等。

此外，市民朋友可利用「台南市政府」LINE或台南市政府災害應變告示網（https://disaster.tainan.gov.tw/）了解米克拉颱風台南市停班停課封橋封路等最新防災資訊。

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