高溫瀑布戲水意外多　「叫、叫、伸、拋、划」5字訣保平安

▲屏東縣里港警分局高樹分駐所進行社區治安座談，提供交安、防溺水等方法，讓民眾收穫多 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

目前是暑假，天氣高溫，屏東縣知名瀑布景點出戲水意外，另避免俄羅斯負面的網路遊戲入侵校園，屏東縣里港警分局會同消防人員到社區進行治安、預防座談，籲請家長注意，避免發生憾事。

里港警分局日前會同轄區的消防分隊人員在高樹鄉長榮社區活動中心舉辦社區治安座談會，邀請到長榮村村長藍和國、長榮社區發展理事會會長及當地鄉親一同參與；高樹分駐所所長林文謙透過影片、有獎徵答等趣味方式，宣導交通安全、防竊、防詐騙、婦幼安全」等項目。

為預防負面網路遊戲入侵入侵校園，誘騙青少年引發自殺、自殘等行為，邀請鹽埔區家庭福利中心的社工們來向居民做預防自殺宣導，提醒青少年可能面臨憂鬱等問題，衍生親子關係不佳、溝通不良等情事，需要家長輩注意。

有鑑於最近發生民眾戲水發生意外，高樹鄉境內有知名景點大津瀑布，高樹消防隊到場進行防溺宣導，消防人員說，溺水事件中又以青少年學生（約7至25歲）因疏忽、不諳水性，前往危險水域戲水不幸發生事故居多。

消防隊員提醒遇他人溺水，可應用防溺5步「叫、叫、伸、拋、划」：立即大聲呼救（叫），打電話報警（叫），利用竹竿、木條、衣物等延伸物（伸），抛送球、繩等漂浮物（抛），利用船、浮木、救生圈、保麗龍等大型浮具划過去等方式（划），間接進行搭救。

遇到溺水者，就算情況再緊急，仍應牢記救溺3原則：岸上救生優於下水救生、器材救生優於徒手救生、團隊救生優於個人救生。若身邊無間接物，且已受到身旁溺水者拉扯入水時，應儘速移至溺水者之背後，拖住溺水者的頭頸與上背使成直線，維持臉朝上露出水面，盡量不動，並大聲呼救等待救援，確保自身安全。

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