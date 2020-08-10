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富家少女被盯上「綁匪半夜擄走」！父急付天價贖金…2天後只等來愛女屍體

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▲少女凌晨在家被綁架死亡（圖／翻攝自紅星新聞）

▲死亡少女家（左）和兇手家（右）離超近。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省任丘市4日凌晨發生一起綁架殺人案。12歲少女被人從家中帶走，2天後遺體在村裡一片玉米地中被發現。父親悲痛回憶，於4日凌晨3點57分接到疑犯電話，「用女兒電話打的，對方稱『你女兒在我手上』，想要人的話拿贖金100萬人民幣（約新台幣422萬元），不許報警！」

據《紅星新聞》報導，當時，父親接到綁匪電話後。母親趕緊起床查看，發現女兒不見蹤影，孩子的臥室門、客廳紗窗門、院門都敞開著，家裡一輛新的粉紅色電動單車也不見了。當日4時14分，家人向警方報警。

5日凌晨點左右，按照警方安排，父親為了救愛女，聽從綁匪指示，將百萬贖金裝進紙箱放在離家1公里的一處馬路中央。但直至5日上午9點半，仍不見疑犯還人的消息，撥打女兒手機也關機。

直到6日上午9時許，少女婷婷（化名）的遺體在村裡一處玉米地中被發現，距離自己家向東約500多公尺。有村民透露細節，「她被埋在小坑內。」

▲少女凌晨在家被綁架死亡（圖／翻攝自紅星新聞）

▲少女慘死玉米地。（圖／翻攝自紅星新聞）

8日，多位村民透露，女孩一家的宋姓鄰居和其女朋友被警方帶走調查。死者的二伯也證實，「兩人被戴上手銬抓走的，面色挺平靜。」值得注意的事，嫌犯家與死者家僅隔著一條1公尺寬的巷道。

據悉，宋男今年30歲左右，女友與其年齡相仿，因愛好賭博，前妻離開了他。2019年，現任女友帶著自己的2個孩子住進了他家，「（他們）網上認識的，沒登記。」

此前，父親曾懷疑，是熟人作案，「對我家環境很熟悉。」與此同時，他還透露，警方偵查期間未發現屋頂和院牆有攀爬痕跡。

任丘警方10日通報河北12歲少女被綁架遭殺害案細節，犯罪嫌疑人認為受害者家庭經濟條件較好，遂合謀綁架勒索錢財；一男一女2名犯罪嫌疑人將女孩控制後殺死，並向家人索要百萬贖金，目前已被警方逮捕。

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