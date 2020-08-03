立委收賄千萬！砲打經濟部卻無效？　關鍵「弊案防火牆」曝光

▲立委集體收賄白手套、是知管理顧問公司總經理郭克銘。（圖／記者游宗樺攝）



記者陶本和／台北報導

本次SOGO案跨黨派收賄案，涉嫌收賄的立委們，主要是受託於《公司法》修法植入「回溯條款」。熟悉國會立法的黨政人士透露，能夠抵擋包括以千萬元現金收買朝野立委、媒體置入等公關海嘯，主要關鍵在於府院、黨團三方已有政策討論習慣，特別是有黨團總召柯建銘縝密的議事策略，訂定修法方向，才有效幫助行政部門不在砲火攻擊下動搖。

立法院這次爆發跨黨派立委收賄的重大醜聞，檢調懷疑，太平洋流通前董事長李恆隆為了奪回SOGO經營權，透過白手套行賄民進黨立委蘇震清、國民黨立委陳超明及廖國棟、時代力量前立委徐永明及前立委陳唐山；此外，也查獲無黨籍立委趙正宇，涉嫌收賄護航殯葬業者變更地目。

黨政人士表示，在本次的弊案中，涉嫌收賄立委受託要在《公司法》修法植入「回溯條款」；但成果不彰的關鍵在於，執政團隊從府、院到黨團，能夠頂住包括收買朝野立委、媒體置入等公關海嘯，讓法案、政策方向不會受到外力扭曲，關鍵在於府院及黨團三方嚴謹的政策討論習慣，以及強而有力的黨團領導。

黨政人士指出，長久以來民進黨就有立法討論的習慣，從相關政策、立法的討論，到版本的提出，都會經過黨政策部門、國會黨團以及相關權責部門的深入討論，甚至是相互辯論。

他說，一旦方向確定，國會黨團就會在黨團總召柯建銘等幹部的領導下，透過縝密的議事策略，依照節奏達成預定的目標，而這樣的作業原則，個別的利益團體、立委根本很難有插手左右的機會，這樣的機制本身就是最好的弊案防火牆。

該人士指出，以本次2018年的《公司法》修法為例，在經濟部完成法案修正計畫後，經過與黨團一系列的討論，以及徵詢各專業領域意見，最後確認了修法方向。

因此，他認為，當過程中有個別立委可能因為受賄而在委員會、公聽會、議場上砲轟行政部門，甚至猛貼經濟部跟民進黨團「掩護財團」的標籤時，經濟部的官員因為政策立場清楚而何不動搖。

▼立委蘇震清涉嫌收賄2000萬移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）



黨政人士指出，民進黨團則因為早就確認修法方向，加上柯建銘經驗豐富的議事攻防，最後順利完成法案三讀，而在重金收買下想要改變政策立場的涉案立委，最後只能煞羽而歸。

這位人士說，相較於國民黨、時代力量等黨團，因為缺乏有效的內部討論、紀律鬆散，沒有成熟的政策文化，也可能是個別委員就能主導一切，以至於讓這些利益集團的黑手有伸入的縫隙，也讓「腦波」太弱或缺乏中心價值的立委，難逃被追究責任的後果。

▼國民黨立委陳超明移送。（圖／記者劉昌松攝）

