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法庭辯2.5小時　李恆隆律師：給蘇震清的2千萬是「借貸」

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▲▼立委集體貪污案，SOGO前負責人李恆隆。（圖／記者游宗樺攝）

▲SOGO前負責人李恆隆被指控行賄，2日前往台北地院出席羈押庭。（圖／記者游宗樺攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院傳出跨政黨多名立委收賄案，台北地檢署聲押現任4名立委、1黨主席及相關涉案人共10人。遭控行賄的太流公司前負責人李恆隆2日下午現身羈押庭應訊，辯護律師杜英達表示，李恆隆與蘇震清2000萬金錢往來是「借貸」關係，開出的支票均有備註「借貸」，並非外傳用現金或匯款，更不是行賄。

杜英達開庭前表示，本案卷宗多達11卷相當繁雜，初步看完聲押書後就要上場辯護，李蘇2人2000萬金錢往來是借貸關係，李恆隆給錢的方式都是開支票，備註均有寫明是「借貸」、帳上也都有紀錄，並非外傳的以匯款方式行賄，也非檢方指控的以現金行賄製造斷點。

▲▼立委集體收賄白手套、是知管理顧問公司總經理郭克銘。（圖／記者游宗樺攝）

▲蘇震清的前辦公室顧問主任郭克銘被檢方指控，涉嫌擔任行賄白手套。（圖／記者游宗樺攝）

至於檢方指控公聽會有固定價碼，他表示公聽會是外包給公關公司做的，李恆隆不清楚外包業者會如何運作，但檢察官聲押書卻只紀錄「難聽的」，顯對被告相當不公平。他也透露，李恆隆年近70歲又曾換腎，必須要定期服藥，既然本案被控行賄總額4000萬元，希望法官能以此為標準，審酌後讓李恆隆交保。

台北地院2日下午3時半召開羈押庭，全案歷經2.5小時的訊問後，法官6時許諭知，李恆隆暫押候審室，3日下午將繼續訊問。

李恆隆被檢方指控，涉嫌行賄蘇震清、陳唐山，陳超明、廖國棟，徐永明等5名現、卸任立委數10萬元至2000萬元不等金額，由立委們利用質詢、審預算、舉辦公聽會等職權，施壓經濟部官員變更《公司法》相關規定，或直接撤銷最大股東、遠東集團增資登記，希望藉此奪回SOGO經營權。

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