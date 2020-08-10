醫科男手術室偷麻醉藥！回家開毒趴助興…「學妹女友嗨ㄎㄧㄤ」暴斃亡

▲醫學院一男生偷麻藥給女友吸食致其死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省川北醫學院一名男大生，利用在醫院實習機會，竟從手術室偷到麻醉藥，拿回去和同為學妹的女友一起分享吸食，最終致女友吸食過量死亡。據稱，涉事男生已被學校開除學籍，並被警方逮捕。死者家人透露，女孩父母狀態很不好，「特別是她媽媽，不敢告訴她細節，不然可能會瘋掉。」

據《澎湃新聞》報導，8月9日，川北醫學院宣傳部一位負責人證實，確有其事，「家屬和學校已經協商解決好了，但案件調查進展學校目前不掌握。」

川北醫學院此前的校內通報稱，「2020年1月1日7時許，我校麻醉學系2016級X班學生孟XX，在川北醫學院順慶校區第11幢教職工宿舍2樓2單元死亡，死亡原因公安部門正在調查中。」

據一知情者透露，涉案男生姓韓，是川北醫學院大五麻醉學專業的學生，案發時在川北醫學院附屬醫院實習，實習期間在外面租房；孟姓女朋友是他學妹，也是麻醉學專業的，比他低一屆。

事發時間為1月1日，當時韓男從實習醫院手術室偷出麻醉品，帶回租屋給女友吸食，最終導致對方吸食過量死亡。

知情人士稱，當時2人一起吸食；韓男以前吸的時候，還發過微信朋友圈。據這位知情者透露，韓男已被學校開除學籍，前幾天已被批捕。

據公開資料，涉案麻醉品是一種全身麻醉藥。網上有人稱，吸食該麻醉品，給人一種腦袋昏沉、微醺的感覺，還會讓人傻樂、開心、出現重影眩暈。

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