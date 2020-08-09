千人牽罟與大海拔河 海客文化藝術季讓你high玩今夏

▲在海螺聲響起後，揭開牽罟序幕。（圖／桃園市政府客家局提供）

記者楊熾興／桃園報導

連年列入客庄12大節慶之一的桃園市「海客文化藝術季」9日在新屋區笨港里海灘集結千人，體驗與大海拔河般的牽罟活動，桃園市政府客家事務局今年並特別規劃傳承和推廣工作坊及結合插畫海客元素，讓更多人認識海客文化。

▲▼連小朋友也加入牽罟行列。（圖／桃園市政府客家局提供）

今天在新屋區笨港里集結千人，體驗與大海拔河般的牽罟活動，在現場吹響的海螺聲中，參與民眾無不摩拳擦掌、興致勃勃前往沙灘，眾人齊心協力與大海拚搏。在現場吹響的海螺聲中，參與民眾無不摩拳擦掌、興致勃勃前往沙灘，眾人齊心協力與大海拚搏，並分享漁獲。

▲牽罟為海客文化藝術季特色之一。（圖／桃園市政府客家局提供）

除連年辦理的牽罟體驗活動之外，今年特別規劃傳承和推廣工作坊，透過在地耆老及專家學者的講述和示範，讓在地青年能夠深刻體驗自己家鄉的文化並加以傳承，更與桃園在地插畫家徐銘宏合作，以獨特的線條風格結合海洋客家元素，在Instagram社群平台推出一款限時動態濾鏡及六款GIF動態插圖，使用者只要於Instagram平台限時動態功能中，搜尋特效「海洋客家」，即可將自身融入牽罟有趣的活動情境中，期透過時下年輕人喜愛的互動設計，不但讓更多人認識海客文化也讓你high玩今夏。

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