完成四連霸！　永福星星兒聯隊扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！

▲永福星星兒組織的跨年級拔河聯隊，在扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！完成四連霸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年扶輪盃身障拔河賽６日開賽，共有14隊６個社福單位和６校分屬智能障礙、自閉症、聽語障、精神障礙等４大障別身障人士參與，部分參與單位人數較多，還分成兩隊區分成２個場次和別單位捉對廝殺，約有近２百人，永福星星兒組織的跨年級拔河聯隊，在扶輪盃身障拔河賽大獲全勝！完成四連霸！

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大會表示這是本活動辦理19屆以來，首度有國小組完成四連霸！！永福星星幫的星星兒家庭們也大讚國內疫情漸穩定，同學們都還可以正常上學，一同運動受訓，不受疫情影響！由於國內解封在即，在最後頒獎時，四連霸的永福星星兒們太開心，和全體國小組拔河選手們一同踴上頒獎台，與扶輪社會長許榮崇和社員一同大喊：「謝謝扶輪！永福星星幫沒悶壞！台灣全力一搏！」



本身也喜歡樂活運動的永福楊淑晏校長說，永福星星幫參與扶輪盃身障拔河賽國小組９位小選手分別來來自永福、協進等二校的星星兒組成，由於都是永福自閉巡迴輔導老師前後期輔導的星星兒，雖然分屬各校，但在特教老師們的串聯下，就算是平常沒有在同一學校學習，經由老師一致性持續性的提供各種特教方案的治療課，「用運動學專注」的這門外加潛能課程就在今天的扶扶輪盃身障拔河賽中看到具體成效！

多年來永福自閉巡迴班的潛能開發課程訓練很多星星兒的內在潛能，特別是在「用持續運動」提昇專注力和情緒管理方面獲得很大的進展，６第4次參與扶輪盃身障拔河賽，永福國小聯隊參與國小組獲得全市冠軍，完成四連霸！國小組亞軍則由第２次參與的安慶國小甜甜圈隊獲得。星星兒們大大得到鼓勵，平日的運動訓練終於得到佳績，當獎項公佈時，大家都興奮得手舞足蹈起來，超級感動！在場的家長和老師則是平時訓練的最佳推手，加油的比參賽者還緊張！



永福國小的特教老師陳誼紋說，剛開始從事體能練習時很多自閉兒都很怕大量流汗引起的觸覺敏感問題和「感覺統合失調」等各方面的問題，也有孩子不喜歡運動、情緒不佳、專注力不足，就和永福自閉巡輔老師立即調整課程，教孩子們從「怎麼安全的運動」，到提昇肌耐力體力，甚至為了聽清楚運動時的指令，專注力和情緒管理能力也大幅提昇，連「腦力」也得到提昇，而且運動走到戶外，也順便進行人際關係的訓練，參與拔河比賽時也要練練膽量不能怯場，還要有團隊默契！安慶國小特教老師彭麗蓉也說，特教生從事運動訓練的成效之大，許多家長也表示認同，還有家長自組運動型的自學團體於每週日進行運動集訓，教練則由特教老師和各家家長輪流擔任自己擅長的運動單項，連四年都參與扶輪盃拔河年度盛會的永福國小吳姓小朋友說：「因為運動，不再孤單！」



永福自閉巡迴老師說，還有孩子不會收拾自己的運動用品，就一個動作一個動作重覆的教，每次開「運動潛能開發課程」最害怕的就是孩子們因為怕辛苦就不來練了，沒想到在師長們的鼓勵下，全部的孩子都「全勤」，而且都提早到場，下課後還要自主練習，真的是意想不到！





永福自閉巡迴班賴育誠老師說希望形成正向「善的循環」，感謝各界引薦社會資源協助特教生潛能開發課程，讓孩子們在未來有足夠的能力可以自立生活，在場親師生特別感謝扶輪社的愛心人士的幫忙，也期待有更多社會資源持續協助特教生的發展！雖然拔河比賽後星星兒個個是氣喘吁吁但也歡喜滿滿，因為家長們說希望可以用運動讓大家都開心的生活，而星星兒們透過潛能開發課程中體適能的展現，讓社會大眾更理解星星兒在學習上的特殊性，也看到了星星兒積極想要融入社群的心情，這也是永福星星幫潛能開發課程的最終目的──超越自我！綻放生命的光彩！

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