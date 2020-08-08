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影／空中直擊日本與那國島　長榮類出國Kitty航班全紀錄：飛行偷藏愛心彩蛋

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記者賴文萱／桃園報導

長榮航空BR5288（我愛爸爸）類出國專案航班於今（8）日父親節起飛！《ETtoday新聞雲》全程直擊這趟航程將近3小時的空中之旅，班機自桃園機場起飛後，飛至陽明山與鼻頭角燈塔，再帶旅客從空中直擊日本琉球列島最西端的與那國島，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷、三仙台，機長更特別設計在小琉球海域畫個愛心後北返，成為最特別的父親節小彩蛋。

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲長榮航空父親節類出國航班起飛，帶旅客空中直擊日本琉球與那國島。（圖／記者賴文萱攝）

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▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

為了慶祝這特別的時刻，長榮航空特別於桃園國際機場第二航廈舉行慶祝活動，由長榮航空總經理孫嘉明邀請內政部政務次長陳宗彥、航警局副局長林水順以及台灣三麗鷗營運長李明勳共同主持啟動儀式，超人氣的神秘嘉賓Hello Kitty更親自蒞臨現場，讓大、小朋友及粉絲們驚喜連連，為今天的活動揭開了歡樂的序幕。

機長李孔傑表示，這是機組人員一起想出來的創意，正巧今日是父親節，因次特地飛行愛心，讓旅客更開心。這也是他第一次飛行環島航線，心情非常興奮，是趟非常特殊的飛行體驗。「我們畫愛心的地方，中間有個航點叫PARPA（念起來像爸爸），我們用這個點的周圍畫愛心，祝福全天下的父親。」

▲▼長榮類出國班機在空中畫了一個愛心。（圖／翻攝flightradar24）

▲▼班機在空中畫了一個愛心。（圖／翻攝flightradar24、長榮提供）

▲▼長榮類出國班機在空中畫了一個愛心。（圖／長榮提供）

為了讓旅客留下難忘的美好回憶，長榮航空特別與三麗鷗聯手打造獨家限定的「長榮航空Hello Kitty夢想機候機室」，從報到櫃台到候機室直抵登機門，別出心裁的布置，充滿歡樂的夢幻氛圍，都讓旅客開心不已，現場除了陳列長榮航空Hello Kitty彩繪機繽紛的服務用品以及多款特色餐點外，最值得一提的是夢想機「拍照打卡區」，不但有呼應機身彩繪的七彩拱門，Hello Kitty也邀請了眾好友們共襄盛舉，包括布丁狗、酷企鵝、大眼蛙及大耳狗寶貝喜拿，帶著專屬旅遊配備，陪伴大家快樂出遊去，超萌模樣讓所有旅客都興奮的拿起手機瘋狂打卡拍照。

父親節起飛的BR5288專案航班由Hello Kitty 夢想機執飛，機型為A330-300，總座位數309個，包括30個商務艙以及279個經濟艙，飛行時間約2小時45分鐘。

該班機由A330機隊總機長李孔傑親自為旅客導覽，飛行高度約為2萬~2.5萬英呎，讓旅客於能見度良好時，能飽覽沿途風光，該班機於上午10點30分自桃園機場起飛後，至陽明山與鼻頭角燈塔，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，預計抵達時間為下午1點15分，如此貼心的航路設計，讓無論是坐在左側或是右側的旅客都能有機會鳥瞰台灣東海岸線的壯闊美景。

除了航空迷、Hello Kitty的粉絲外，今天有很多的父子檔、父女檔甚至是全家出遊的旅客，旅客沈太太表示：「以前的父親節都是到餐廳去慶祝，這次特別購買8月8日長榮航空的我愛爸爸『類出國』專案航班，在高空中享用飛機餐，與老公、小孩一同歡度最難忘的父親節。」

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲長榮航空類出國航班今啟航，以超人氣的Hello Kitty夢想機執飛。（圖／記者賴文萱攝）

光是在候機室看到機上餐點的陳列就讓人非常期待，無論是米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯或是牛三寶拌麵，光是擺盤就讓人食指大動，最特別的是還有父親節元素的巧克力翻糖餅乾，很有過節的氣氛。」沈太太更興奮的說:「今天一早到機場就感受到『類出國新體驗』的獨特與創新，除了老公笑得合不攏嘴，孩子們也興奮地與三麗鷗明星家族合影，享受寓教於樂的暑假新體驗，最棒的是可以狂買我最愛的免稅商品，一次滿足全家的願望，最期待的是還可以搭乘Hello Kitty彩繪機瀏覽台灣美景。」

為讓旅客感受長榮航空彩繪機帶來的神奇魔力，BR5288全航程及客艙相關配備皆使用Hello Kitty彩繪機備品，讓旅客重溫搭機出國的美好回憶。

長榮航空更大方送出多項精美好禮，最吸睛的就是能夠一次獲得「夢想機」大禮包，包括7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌，長榮航空彩繪機明信片、原子筆以及樂e購促銷折扣碼、I-Free全球通用免費網卡等多項好禮。

此外，最讓旅客期待的莫過於最新款的長程線過夜包，商務艙旅客可獲得硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙則是Kipling品牌過夜包，讓民眾在達成想出國的喜悅下，一次滿足想蒐集、想購物、想收藏的願望。

為了恭喜旅客完成特殊的類出國體驗，長榮航空特別設計夢想機專屬的搭機證書送給每位旅客，內可珍藏此次專案航班的登機證，完成航程後可於「美夢成真－長榮航空類出國新體驗」拍照背板前合影留念，為此次夢幻旅程留下美好的畫面。

長榮航空總經理孫嘉明表示，今天剛好是父親節，現場看到很多爸爸帶著小朋友來參加活動，其實這次推出類出國的一開始，心裡想說這會有人買嗎？但隨著後來行程持續規畫進行，正式推出第一天機位很快就賣完了。

由於很多客人抱怨買不到機位，所以8/15長榮航空將再推出第二架類包機，目前機位也很快額滿。孫嘉明說，從兩架類包機的銷售狀況，可以深深體會到台灣民眾想要搭機出國的渴望，疫情爆發後的半年來，航空公司很辛苦，但看到大家的渴望，也看到無限希望，相信疫情過後國人出國將會相當踴躍。

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）


為了要保證國人搭機出國的安全，長榮航空持續加強清潔消毒等等，流程上為了防疫也做了很多調整。孫嘉明說，長榮對未來營運還是很有希望，疫情期間一直都在，以後永遠也會在，祈禱疫情早日過去，讓航空恢復正常營運，所有旅客都能高高興興搭機出國旅行。

執飛今日類包機航班的機長林之璿表示，國際線即便飛往日本也不會經過與那國島，今天有刻意飛網最西邊與那國島，要讓大家欣賞到日本、台灣美景，飛行高度有下降到2萬、1萬8千呎，還有特地轉彎，乘客可以清楚看到與那國島。

林之璿說，今天的飛行組員全部都是第一次這樣飛類出國包機，心情跟旅客一樣開心，剛起飛的時候經過台灣北海岸南下，接著繞去日本琉球的與那國島，接著沿著海岸線最南飛至恆春、小琉球，之後再北返回程，讓左右兩側的旅客都可以看到美景。

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班啟程。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空父親節類出國航班。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲旅客可一次完整蒐集7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌。（圖／長榮航空提供）

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