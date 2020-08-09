清晨踉蹌返家「最後身影曝」！蘆洲19歲男全裸詭躺4F梯間暴斃　警追查死因

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市蘆洲區三民路一處民宅今晨7時發生一起詭異命案，19歲的劉姓男子被鄰居發現全裸倒在4樓梯間，且當下已無呼吸心跳，經送往新光醫院急救後，仍宣告不治身亡。警方調閱監視器察看，發現劉男清晨6時許還曾外出前往超商，當時他打著赤膊、赤腳，全身上下僅穿一條短褲，且腳步踉蹌，返家不久後旋即被鄰居發現全裸倒在梯間。

▲劉男清晨6時許還曾外出到樓下超商購物，被監視器拍下打赤膊、赤腳的最後身影。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，劉男就住在該棟民宅4樓，清晨5時許，劉男還曾獨自外出，當時他的衣著完整，但6時許劉男的身影再度出現在巷口監視器時，卻是打著赤膊、赤腳，且腳步踉蹌，在超商購物後，腳步略為歪斜、晃著雙手走回住處，不久後旋即被鄰居發現倒在4樓梯間。

劉男被發現時全身赤裸，已經沒有呼吸心跳，且身上多處擦傷，頭部還有瘀血，鄰居見狀後嚇得急忙報警求救；救護人員到場後緊急將劉男送往新光醫院搶救，但稍早仍宣告不治身亡。警方初步調查，現場並無打鬥痕跡，目前劉男死因仍然不明，後續將報請檢察官相驗釐清。

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▼劉男被鄰居發現全裸倒臥在4樓梯間，當下即無心跳，送醫搶救後仍不治死亡。（圖／記者陳豐德翻攝）