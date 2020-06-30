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臨停交叉路口...他「全裸愛撫棒身」車子門窗都打開！被逮後曝超瞎理由

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開車手機。（圖／免費圖庫picjumbo）

▲阿傑被依法判拘役20日。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫picjumbo）

記者林昱萱／嘉義報導

嘉義一名有前科的男子「阿傑」（化名），日前把車停在嘉義市某交叉路口，並將車門、車窗全開啟後，開始全裸自慰。對此，嘉義地院審理後，依法判他拘役20日，得易科罰金。

判決指出，阿傑日前才因施用毒品案件，遭法院判決5月徒刑確定，怎料他卻不知悔改，基於公然猥褻之犯意，把車停到嘉義市東區某個交叉路口後，就將身上衣服脫光，並把車門、車窗都開啟，並泰然自若地開始自慰。

阿傑辯稱，「是因為車上沒有冷氣，才會把車門、車窗打開，我停在路邊自慰關別人什麼事，而且我停在沒人的地方，那邊也沒有店家」不過，法官勘驗現場照片後發現，阿傑臨停的地點，往來車輛眾多，因停等紅燈號誌而暫停在該路口的車輛，都可能會看到他自瀆的行為，且外加上若非想被人觀看，為何阿傑要將車窗、車門都打開，因此認定阿傑所述僅為卸責之詞。對此，嘉義地院審理後，依公然猥褻罪，累犯，判他拘役20日，如易科罰金得以1千元折算一日。

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