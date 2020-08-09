影／涉貪案建管處長「降調」處分　黃珊珊極力慰留：他退休是市府損失

記者楊亞璇／台北報導

北市建管處爆出公務員索賄，收賄的公務員曾華崇輕生，北市副市長黃珊珊9日出席告別式。對於涉貪案懲處12人，建管處長張明森與都發局主祕劉美秀職務對調，黃珊珊表示，張明森退休是市府損失，所以極力慰留他，先降調到發展局，把他的長才留在市府。

黃珊珊出席曾華崇告別式後受訪表示，發生這樣的事情，任何家庭都是悲痛萬分，基於同事還是要好好幫助他們，北市府還是會站在最公正、關懷的角度來協助家屬處理後事。

▲黃珊珊出席曾華崇告別式。（圖／張榮恩攝）



建管處爆出公務員貪瀆案，市長柯文哲下令要連坐三級處分，懲處名單近日出爐。據了解，懲處名單包括建管處長張明森、副處長、科長等共12人遭懲處申誡至大過，其中，張明森與都發局主祕劉美秀職務對調，副處長史維斌職務調動則未定，整份名單已由都發局長簽准，呈送市長室待簽核。



對此，黃珊珊表示，主要針對包括檢察官搜索還有程序處理是不是有失當（處理），北市府做的是行政調查的部分，主要針對行政程序或是相關疏漏懲處，但是犯罪與否必須由檢察官做最後認定。

黃珊珊說，她還沒有看到懲處名單，不過人評會已經開過，當然同仁也有相對的權益，可以有表達意見的機會；她強調，不會說沒有理由就隨便處分12個人，相信還是有程序正義，公務員也受到一些保障，他們有意見的話，可以透過申訴管道處理，還是尊重人評會決議，「但是如果同仁有意見的話，會盡量站在協助的立場」。

至於連坐恐影響士氣？黃珊珊指出，應該不是只有單純這個事件，連坐處分在各機關，包括警察、軍人其實都有類似規範，只是說這個事情特別把責任釐清，「如果長官對部屬的監督沒有做到確實，畢竟建管處有很多狀況，還是要做人事處理」，這部分也是單純人事權調動，人事本來就是行政長官的權限。

黃珊珊認為，也許調動對大家是比較好的方式，如果都還是同樣處長處理，發生這麼遺憾的事情，也很難去跟同仁再做溝通，內部會比較辛苦，調動是另外一種處理方式。

黃珊珊透露，一開始建管處長張明森自請處分，本來他想要退休，但是他們還花很多時間慰留他。她認為，建管處以前的確有一些狀況，但是市長柯文哲上任後，這五年來張明森非常認真，建管處行政效率、作為慢慢步上軌道，他退休是市府損失，所以極力慰留他，先降調到發展局，把他的長才留在市府，都發局主秘調過去當處長，在相關作業流程再做新的調整，「市府有功必賞、有錯必罰」。

另外，對於民進黨議員簡舒培將對市府核准大巨蛋復工一事喊告，黃珊珊回應，提告是每個人的權益，誰都可以告發，但是重點是會不會告成，議員都可以調到資料，「我相信應該沒有什麼不公開透明的地方，反正一切可受公評」。