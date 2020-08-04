快訊／比利時男染疫　北市宣布：如確定感染源不明本土案例「即刻啟動管制」

▲北市副市長黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

比利時工程師確診新冠肺炎，引發高度關注。台南市重新要求無法保持社交距離的室內須戴口罩，宣導兩周後開罰。對此，台北市副市長黃珊珊4日下午表示，如果確定有1名感染源不明的本土病例，北市即會啟動第一階段管制，並考慮採取有罰則的作為。

一名比利時工程師來台工作被確認感染新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心列為感染源待釐清，尚未分類本土或者境外感染。黃珊珊說，只要有1名確定感染源不明感染案例就會啟動第一階段作為，現在中央沒有明確的判定，北市不宜自己做判定，但若疫情重來一遍，北市相關SOP都做好了，目前第一線工作人員還是強制戴口罩，但若有1名感染源不明本土病例，也許會在公共運輸要求、建議大家戴口罩。

黃珊珊指出，目前就以原訂中央規範5大場館建議為主，戴口罩仍維持原來規定，保持社交距離，無法沒有社交距離建議戴口罩，包括場館、公共運輸等，只要有不明原因本土感染病例，北市才會啟動第一階段管制作為。

黃珊珊表示，例如戴口罩政策目前只是建議，但第一階段管制，可能會考慮採取罰則，還要看疫情狀況，要不要罰有一定啟動的機制，呼籲大家不要太過恐慌，希望市民生活正常，但是提高警覺，她認為民眾的警覺性的確比較鬆懈，先引起民眾警覺性比較重要，密閉場館建議戴口罩。

衛生局疾管科長余燦華表示，北市還是跟進中央政策，北市有疫情小組，相關細節狀況隨時密切注意，原則上跟中央配合，依照中央規範處理，中央規定5大類場所要戴口罩，北市就比照辦理。不過被問到北市是否要比照其他縣市超前部署？余燦華認為要因地制宜，中央、地方一致性比較好，齊心努力比較好。