父親節收女兒紅包爽翻！他一看神轉「怎麼捨得花？」　網笑背後含意

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／周亭瑋報導

昨天是父親節，許多家庭以吃大餐或送禮物，來感謝爸爸們的辛勞。一名網友當天一大早就收到小女兒的紅包，心情格外愉悅，不過看到上面備註的一句話後，瞬間哭笑不得，而網友們在點讚的同時，也紛紛壞笑「幫翻譯」。

這名老爸昨日在「爆廢公社二館」發文笑說，「一大早收到小女兒的父親節紅包...很爽，不過妳寫那些字，是要08怎麼捨得花？」

請繼續往下閱讀...

從照片中可見，紅包上寫著「老爸，父親節快樂」，不過同時也在一旁備註強調，「這是我的血汗錢。」一席話戳笑眾人，忍不住解讀妹妹的背後含意，直呼「心意到了錢還我」、「是想讓你收紅包袋，錢退回去的意思」、「爸爸~你懂我的意思嗎」、「最好能還我～」、「這是要回包的意思，紅包袋才是禮物」。

▲女兒表明，這是她的血汗錢阿。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

而網友們也紛紛笑回，「真的是血汗錢，您也是用血汗養大子女，父親節快樂」、「只怕老北還要包雙倍給女兒當生日禮金」、「沒事兒！你平常用血汗錢把她養大，現在她用血汗錢包紅包孝敬你，這也是剛好而已」、「血汗錢XDDD，爸爸你要準備付雙倍的大餐了」；另外，還有不少人誇讚，妹妹的字真的很漂亮。