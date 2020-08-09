父親節有洋蔥阿爸送的鞋遭竊　南警新手爸迅速破案緝盜

▲台南市警三分局長安派出所迅速偵破竊案，逮獲顏姓嫌及追回鞋子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1對林姓父子，向市警三分局報案稱其一雙價值1000元的布鞋置於家門口遭竊，警方詢問得知林家家境貧困，該鞋係林父胼手胝足辛苦儲蓄所買，送給兒子鼓勵他勤奮向學，林童歡喜之際，本打算開學之際，穿著它開心上學，卻沒想到被竊賊偷走，警方聞言在1小時內破案追回鞋子，給這對父子父親節「禮物」。

40歲的林姓民眾與10歲兒子，於88節下午4時許，前往台南市警三分局長安派出所報案，稱其一雙價值1000元的布鞋，置於安南區長溪路3段家門口遭竊，當時林童神情異常悲傷。

承辦警員邱韋豪剛歷經初為人父的喜悅，見林童心情沮喪，不斷啜泣，心有所感，深刻感受該鞋對林童的意義非凡，更為林父不能過一個快樂的父親節感到難過。邱員馬上積極調閱周遭監視器，不久即鎖定犯嫌位置，於17時許與警員邱文彪逮捕60歲的顏姓嫌犯到案，並成功追回遭竊布鞋，全案將顏姓嫌犯依竊盜罪嫌移送法辦。

林姓父子對警方於1小時內將竊嫌緝獲，追回遭竊布鞋，深感驚訝及感謝，林童看到鞋子重回懷抱，瞬間破涕為笑，林父的愁容也瞬間轉為笑容，再三感謝警方的協助。本案能破對林父而言，是今年父親節最大的禮物！對林童而言，則是最難忘的父親節！警員邱韋豪看到林姓父子開心的模樣，謙虛地表示自己只是盡工作職責而已，也鼓勵林童要體恤爸爸辛苦工作，珍惜這雙布鞋，認真讀書感謝爸爸。

三分局分局長許坤田常利用集會時宣導同仁應視民如親，受理案件時應具同理心，才是警察工作的精神。本次警員邱韋豪及邱文彪工作認真忠勤事蹟，深獲民眾肯定，為樹立警察良好形象再添一筆。

・含積雪草萃取精華