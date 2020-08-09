　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

父親節有洋蔥阿爸送的鞋遭竊　南警新手爸迅速破案緝盜

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警三分局長安派出所迅速偵破竊案，逮獲顏姓嫌及追回鞋子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局長安派出所迅速偵破竊案，逮獲顏姓嫌及追回鞋子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1對林姓父子，向市警三分局報案稱其一雙價值1000元的布鞋置於家門口遭竊，警方詢問得知林家家境貧困，該鞋係林父胼手胝足辛苦儲蓄所買，送給兒子鼓勵他勤奮向學，林童歡喜之際，本打算開學之際，穿著它開心上學，卻沒想到被竊賊偷走，警方聞言在1小時內破案追回鞋子，給這對父子父親節「禮物」。

40歲的林姓民眾與10歲兒子，於88節下午4時許，前往台南市警三分局長安派出所報案，稱其一雙價值1000元的布鞋，置於安南區長溪路3段家門口遭竊，當時林童神情異常悲傷。

承辦警員邱韋豪剛歷經初為人父的喜悅，見林童心情沮喪，不斷啜泣，心有所感，深刻感受該鞋對林童的意義非凡，更為林父不能過一個快樂的父親節感到難過。邱員馬上積極調閱周遭監視器，不久即鎖定犯嫌位置，於17時許與警員邱文彪逮捕60歲的顏姓嫌犯到案，並成功追回遭竊布鞋，全案將顏姓嫌犯依竊盜罪嫌移送法辦。

▲台南市警三分局長安派出所迅速偵破竊案，逮獲顏姓嫌及追回鞋子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林姓父子對警方於1小時內將竊嫌緝獲，追回遭竊布鞋，深感驚訝及感謝，林童看到鞋子重回懷抱，瞬間破涕為笑，林父的愁容也瞬間轉為笑容，再三感謝警方的協助。本案能破對林父而言，是今年父親節最大的禮物！對林童而言，則是最難忘的父親節！警員邱韋豪看到林姓父子開心的模樣，謙虛地表示自己只是盡工作職責而已，也鼓勵林童要體恤爸爸辛苦工作，珍惜這雙布鞋，認真讀書感謝爸爸。

▲台南市警三分局長安派出所迅速偵破竊案，逮獲顏姓嫌及追回鞋子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局分局長許坤田常利用集會時宣導同仁應視民如親，受理案件時應具同理心，才是警察工作的精神。本次警員邱韋豪及邱文彪工作認真忠勤事蹟，深獲民眾肯定，為樹立警察良好形象再添一筆。

・含積雪草萃取精華

ET快訊
《產經新聞》驚爆：台美官方討論成立新國際組織「取代WHO」
熱帶低壓家門口生成！10日不排除成颱風「米克拉」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南自駕公車啟動上路　黃偉哲要為台南打造最智慧的公共運輸服務

網傳桃園「登革熱重災區」訊息　衛生局回應了：勿散佈以免觸法

新北兒藝節「玩美島」壓軸登場　多元藝術打造出三鶯新風貌

新北簡政便民農地水保輔導　民眾申請有感省時又省錢

追思謝碧連律師　黃偉哲：謝律師為府城文史奉獻的精神將銘刻在世人心中

今夏最甜台南歸仁釋迦節登場　黃偉哲揪大家用三倍券讓歸仁釋迦賣到缺貨

千人牽罟與大海拔河 海客文化藝術季讓你high玩今夏

到處開挖交通大打結！花蓮市中心即日起至8月底禁挖違者罰鍰

首辦護照超方便！花蓮戶政事務所可代辦代送　全程E化服務

宜蘭縣規劃興建3座抽水站　壯圍公館、東港等地25年不淹水

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

信套路林媽媽「偷倒高粱進咖啡」！　兩人聯合「演酒醉」騙林志穎ＸＤ

屏東女駕駛龜速撞菜攤遮陽傘！　捲走阿嬤「1000元+5顆大南瓜」

馬桶水消太慢卻「沒異物堵塞」！　吸盤也沒用...加一條管線秒解決

李眉蓁「海水沖馬桶」如何執行？　她頻跳針：就不想讓高雄人提水

曹西平淚憶羅霈穎：演藝圈第一個朋友..　王思佳帶妝怕不莊重「沒畫她才會罵你」

台南自駕公車啟動上路　黃偉哲要為台南打造最智慧的公共運輸服務

網傳桃園「登革熱重災區」訊息　衛生局回應了：勿散佈以免觸法

新北兒藝節「玩美島」壓軸登場　多元藝術打造出三鶯新風貌

新北簡政便民農地水保輔導　民眾申請有感省時又省錢

追思謝碧連律師　黃偉哲：謝律師為府城文史奉獻的精神將銘刻在世人心中

今夏最甜台南歸仁釋迦節登場　黃偉哲揪大家用三倍券讓歸仁釋迦賣到缺貨

千人牽罟與大海拔河 海客文化藝術季讓你high玩今夏

到處開挖交通大打結！花蓮市中心即日起至8月底禁挖違者罰鍰

首辦護照超方便！花蓮戶政事務所可代辦代送　全程E化服務

宜蘭縣規劃興建3座抽水站　壯圍公館、東港等地25年不淹水

萌柴夜闖民宿挑菜！「唉呦～這支不錯」全叼走　苦主出門一看秒傻眼：鞋呢

台南自駕公車啟動上路　黃偉哲要為台南打造最智慧的公共運輸服務

日媒爆台美討論「取代WHO」新組織　總統府深夜緊急回應了！

19歲男援交遇真愛！痴戀33歲「個工姐姐」　見警上門衝出護花

中職／柯有倫與詹子賢合唱想改行　魏如萱壓軸全場安可

病患大鬧北榮！砸爆「醫師室窗戶」狠嗆：找黑道教訓你　醫師決定告了

彰化「萬人抽血」爆藏社區感染！名醫列4重點回應...無症狀患者病毒降更慢

銷魂Daniel南昌公園泡妞！4台女被哄上床「乖乖借135萬」…結果揚長而去

4歲女兒被偷拍「沒馬賽克就PO網」！　秦昊父親節動怒：請保護未成年兒童

萬茜車禍右手骨折…帶傷首現身！　「護具貼亮片」親曝現況：運動神經受損

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

地方熱門新聞

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

民眾退房隔天接飯店來電索賠

一大片汙損照片曝！客控遭索賠5萬清潔費　業者反擊了

小琉球帶團闖爆打！管制員：全體離職

網傳　桃園「登革熱重災區」訊息？

道路開挖交通大打結　花蓮市中心至8月底禁挖

台南自駕公車啟動上路

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

彰化爆潛在社區感染！8/25報告出爐

奇美部落男捕魚溺斃　焦急家屬見屍放聲大哭

台中詭路一夜撞4車　設計曝光

新北農地水保輔導　民眾有感

小艇全速衝撞龜山島鯨豚　宜蘭縣農業處回應

追思謝碧連律師

更多熱門

相關新聞

買電梯別墅孝親　高雄人2000萬辦得到

買電梯別墅孝親　高雄人2000萬辦得到

父親節剛過，很多人都在這時候送爸媽禮物表達孝心，但要孝順父母親最好的方式是陪伴，而對於很多爸爸媽媽來說，住在一起常常可以見面，就是最好的陪伴。因此，手中資金較寬裕的民眾，常常會買可用坪數較大的電梯透天別墅，不僅可和長輩同住，有電梯也方便長輩上下樓，減少爬樓梯帶來的風險。

父親節收女兒紅包爽翻！他一看神轉

父親節收女兒紅包爽翻！他一看神轉

問父親「你還好嗎」　下秒聽叮嚀哭了

問父親「你還好嗎」　下秒聽叮嚀哭了

父親節吃壽司！她開餐盒見大融合傻了

父親節吃壽司！她開餐盒見大融合傻了

單親家庭節慶氛圍　希望能雙喜臨門

單親家庭節慶氛圍　希望能雙喜臨門

關鍵字：

父親節阿爸破案緝盜

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《產經》：台美將討論新國際組織　取代WHO

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

台南1天11起死亡　日商墜25樓亡

冷凍雞翅驗出新冠病毒！疾控中心急出動

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

下面超臭男友嫌爆！她開腿「起司瀑布」秒流出　醫見神秘黑線傻了

「沒看過等不及」！醫科男假冒醫師做內診

7歲妹生前最愛！新竹麥當勞破例了

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

年輕妹套房接客　「9天激戰40人」生意超火

熱帶性低氣壓生成！明離台灣最近

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

付不出聘金！他婚禮前2天上吊慘死

小黃司機突碎念「我孩子都死了」狂飆時速160

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多

最夯影音

更多
9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」

9百多間套房月租金600萬收到煩　逢甲房東直接打造「自動收租機」
鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

鄧紫棋「鐵肺一吼」陳偉霆秒拔耳機！　diss模仿她的學員：感覺在照哇哇鏡ＸＤ

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

楊繡惠走出羅霈穎靈堂淚崩　哽咽：豬大哥在那邊可以照顧她

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

取消機車左轉！騎士北市爭路權　號召無限待轉塞爆...網反應兩極

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

澎湖跳島新玩法！坐遊艇遊4站 現撈鮮蚵、超巨龍蝦泡麵直接吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面