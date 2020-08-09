印度撤僑專機墜毀！　民航局長曝「機師判斷力差」釀18死破百傷

▲印度快捷航空（Air India Express）撤僑班機7日降落失敗墜毀。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里8日專電

印航快捷航空撤僑專機昨晚風雨中降落發生空難，面對專家質疑機場飛安疑慮，印度民航總局長庫瑪今天說，跑道可安全著陸，是機師降落時判斷力差。

印航快捷航空（Air India Express）撤僑專機從杜拜搭載滯留當地僑民返國，昨晚降落克勒拉省（Kerala）卡利克特（Kozhikode，或稱Calicut）機場時，衝出跑道摔落山谷斷成兩截。

印度民航總局和飛機事故調查局（Aircraft Accident Investigation Bureau，AAIB）組成調查小組今晨搭機前往事故現場展開調查，已尋獲飛機上的黑盒子及座艙語音紀錄器。

雖然事故調查還在進行，但多位飛安專家今天在受訪時都指卡利克特機場擁有「桌面跑道」（Table Top Runway），也就是跑道位於高海拔且一端或兩端盡頭是山谷，因此跑道末端空間有限，一旦大雨且順風降落，很容易發生事故。

航空安全專家阮甘納桑（Kot Mohan Ranganathan）接受印度斯坦時報（Hindustan Times）訪問時，更指卡利克特機場並未設跑道盡頭安全區（Runway End Safety Area）最低範圍，跑道帶僅為國際民航組織（ICAO）規定寬度的一半，都是飛安風險。

另一名專家則指控，機場跑道未進行摩擦係數的安全測試。

面對專家質疑這座機場的飛安疑慮，印度民航總局局長庫瑪（Arun Kumar）在接受News 18訪問時說，卡利克特機場是印度第11座繁忙的機場，有人說跑道未做摩擦係數測試是錯誤的。

庫瑪表示，機師的「判斷力很差」，因為機師在著陸時「錯誤判斷」才導致事故，因為跑道有足夠的長度，可以安全著陸。

不過，被庫瑪批評「判斷力差」的兩名機師，已在這起空難中喪生。

根據印航快捷航空聲明，這架編號AXB1344的撤僑專機在滑行道C附近著陸，距離10號跑道起點約1000公尺。這似乎意味著飛機有落地未達跑道（undershooting）的情形。

根據印度當局調查擁有「桌面跑道」的芒加羅（Mangalore）機場2010年類似空難的報告，印度芒加羅（Mangalore）、卡利克特和冷匹（Lengpui）3座機場擁有「桌面跑道」，由於起伏地形和空間限制，在這些機場起降需要更多技術並更謹慎，落地未達跑道和衝出跑道（overshooting）的風險，尤其會導致嚴重事故。

但這起空難真正的事故原因，還須等待官方調查報告出爐。