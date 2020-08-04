Burberry聯手騰訊打造「Burberry 空 • 間」　首創QR碼掃描創造數位趨勢

▲Burberry新概念店「Burberry 空 • 間」在深圳開幕 。（圖／路透）



實習記者張呈緯／綜合報導

Burberry與大陸科技巨頭騰訊合作，在深圳開設第一家，融合社交媒體與零售服務的概念店「Burberry 空 • 間」，透過騰訊提供的技術支持，新店將為精品市場帶來新型態的數位與產品互動體驗。

「Burberry 空 • 間」將社交平台的互動融入實體零售環境中，通過專門的手機程式－微信（WhatsApp），顧客可以解鎖專屬的內容和個性化體驗，並分享給他們的好友。手機程式也同時具備預約的功能，如果想要使用店內的Thomas Café和試衣間，都可以線上處理。

新概念店內設有一系列的互動空間供顧客探索，每個空間都是獨立打造，透過不同形式互動，顧客除了可以更了解品牌的巧思與設計，還能享受購物的樂趣。Burberry首創「QR碼掃描」，將每個商品置上專屬的QR碼，透過掃描能，產品的相關內容一目瞭然，例如產品背後的故事，和穿著該商品的模特。

Burberry首席執行官馬克•莫里（Marco Gobbetti）說，「新的概念意味著我們與客戶互動的方式發生了轉變，在社交和零售領域進行創新的同時，大陸顯然是最精通數位化的地方。」

大陸市場研究專家肖恩•賴恩（Shaun Rein）表示，「Burberry在理解社交媒體和瞄準中國電子商務方面，一直都很精明，而且處於領先地位。」太多的奢侈品牌只在大陸人想在網上購物時才會注意到實體店和店內體驗的重要性，而Burberry提早發現了商機，且正在一步步擴大它的優勢。