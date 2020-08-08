快訊／趙正宇一早現身北院！昨晚撤銷交保　今早重開羈押庭

國會集體立委收賄醜聞持續延燒，桃園市無黨籍立委趙正宇遭到高院撤保，今（8日）下午台北地院開庭再審，裁定趙羈押禁見，成了繼蘇震清、廖國棟、陳超明後第4位收押立委。稍早下午3時20分，趙正宇雙手上銬，在法警的戒護下走上囚車，面對記者提問不發一語，快步上車後移送往台北看守所。