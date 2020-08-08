快訊／趙正宇一早現身北院！昨晚撤銷交保　今早重開羈押庭

記者劉昌松、莊智勝／台北報導
▲趙正宇交保更裁，8日一早現身北院。（圖／記者宋良義攝）
國會跨黨派立委集體收賄案10人遭到聲押，僅無黨籍立委趙正宇、時代力量黨主席徐永明、統領百貨富二代翁華利分別獲100萬、80萬、200萬元交保；對此，檢方提出抗告。高院7日晚間駁回對徐永明的抗告，維持交保；但趙正宇交保遭到撤銷更裁。北院預計8日上午9時30分開庭，趙正宇上午近9時現身北院，不發一語，直接走入第二法庭，等待法官開庭。
▼趙正宇不發一語走入第二法庭，等待法官開庭。（圖／記者劉昌松攝）
記者劉昌松、莊智勝／台北報導
▲趙正宇交保更裁，8日一早現身北院。（圖／記者宋良義攝）
國會跨黨派立委集體收賄案10人遭到聲押，僅無黨籍立委趙正宇、時代力量黨主席徐永明、統領百貨富二代翁華利分別獲100萬、80萬、200萬元交保；對此，檢方提出抗告。高院7日晚間駁回對徐永明的抗告，維持交保；但趙正宇交保遭到撤銷更裁。北院預計8日上午9時30分開庭，趙正宇上午近9時現身北院，不發一語，直接走入第二法庭，等待法官開庭。
▼趙正宇不發一語走入第二法庭，等待法官開庭。（圖／記者劉昌松攝）
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