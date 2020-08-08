粗神經男友點100顆蠟燭　計畫2週要浪漫求婚！結果把房子燒了　

▲恩德魯為了求婚把房子燒了，幸好有成功 。（圖／翻攝自推特）



記者崔子柔／綜合報導

英國南約克郡雪菲爾德26歲男子恩德魯（Albert Ndreu）從交友軟體認識瑪德維琪（Valerija Madevic），2人已經交往一年多，恩德魯籌備了2星期的求婚計畫，結果到了當天，蠟燭點好後竟把房子給燒了。

根據每日郵報、紐約時報報導，恩德魯3日花了4小時佈置房間，用一百顆小蠟燭排出「MARRY ME？」字樣，一旁佈滿鮮花瓣、氣球，桌上也放了美酒，以及一整本浪漫的情歌，一切備妥後，他點完蠟燭就出門接瑪德維琪下班。

▲恩德魯剛佈置好的樣子。（圖／翻攝自推特）



沒想到晚間8時左右2人回到家，一開門就冒出濃濃黑煙，還有閃耀的火光，他們立刻衝下樓報警。幸好3位消防人員很快就到現場，並將火勢撲滅，雖無人員受傷，但屋裡幾乎所有東西都被燒光了。

恩德魯表示，他準備好多東西，還想過所有可能碰上的問題，但還真的沒想到會把屋子燒了。火勢被撲滅後，2人重新回到一片黑的屋內，恩德魯這時拿出準備好的戒指，按原定計畫向瑪德維琪求婚。

瑪德維琪說，「我真是被燒起來的屋子嚇呆，但看到他從口袋拿出一個盒子，他說他把一切搞砸了，問我願不願意嫁給他，我答應了」，「我看到他捧著花來接我下班時，我就猜想他是不是做了什麼壞事，沒想到居然是把房子給燒了」。

▲消防局貼出火災現場。（圖／翻攝自臉書／South Yorkshire Fire & Rescue）

恩德魯表示，這是一輩子難忘的一天，「對我們的孩子來說，這會是個驚人的故事，對其他人而言也會是個很重要的提醒，千萬別在沒人在場的時候點蠟燭！」

恩德魯與未婚妻目前暫住在表姊家，等待公寓整修好再搬回去，他們計畫在火災一周年紀念日當天結婚，還打算邀請整個消防部門的成員來擔任嘉賓。而當地消防部門則把火災現場的照片整理好上網分享，提醒民眾使用蠟燭時應該注意可能造成的風險。