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美衛生部長免隔離成首例「外交豁免」　陳時中：和他一樣重要的人就可以

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▲▼0805中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中,張上淳。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)將於近日訪台，預計會見總統蔡英文，但免除14天的隔離檢疫引發討論，甚至質疑未來其他人是否可比照？中央流行疫情指揮官陳時中今（5）日回應，「有一樣重要的人就可以」，並強調此為外交豁免泡泡，除停留時間短、全程團近團出，也必須確保其與社區隔離。

美國衛生部長將訪台，陳時中表示非常歡迎，這對台美衛生合作是一大進步，政治上也有相當意義。「這是一個特殊情況」但不代表可以鬆懈，外交訪團基本上是一個外交訪團的概念全程戒備。陳時中指出，該團必須提供在美國出發前三天的陰性證明，坐專機抵台不會與其他旅客接觸，到機場後我方會做新冠病毒PCR檢驗，之後全團要這樣團進團出，到防疫旅館全部跟民眾隔開。

請繼續往下閱讀...

至於相關訪問，盡量在精簡的情況下，也跟總統見面會做高規格防疫，當然社交距離跟戴口罩這是一定要的，另外有相關的演講跟聽眾隔開，會到疾管署這邊做訪問，做些意見交流，也是全程防疫兩邊相隔離。陳時中也提到，美方也有先遣成員來台，都是在美國進行隔離，並且在台灣也是隔離、檢驗，行程中將作為中間的防衛線，來確保雙方人員安全。

前總統李登輝過世，目前已有日本政要表達赴台意願，是否可以比照，陳時中回應，首先要看相關人數，如果是重要人士弔唁，就會比照「外交泡泡」讓全團成員團進團出，並且和社區隔離、全程配到口罩，不過，這樣做得成本負擔重，還是要看人力是否可以負擔，在能力可及範圍盡量促成。

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