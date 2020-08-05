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防疫升溫！家樂福、愛買呼籲戴口罩　全台門市即日起實施

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▲▼家樂福防疫新規，未戴口罩者拒入賣場。（圖／業者提供）

▲家樂福呼籲即日起，民眾進入賣場務必配戴口罩。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日呼籲，即日起出入8類場所要佩戴口罩，包括「醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動」，而量販賣場家樂福、愛買等超市也即刻宣布，配合政府防疫措施，將於全台分店門市實施，即日起進入賣場的民眾務必配戴口罩，嚴重咳嗽者謝絕進入。

▲▼家樂福呼籲戴口罩。（圖／家樂福提供）

▲家樂福今（5）日呼籲消費者戴口罩，咳嗽者謝絕進入。（圖／家樂福提供）

家樂福表示，配合疾管署防疫政策，即日起進入家樂福全台分店，將呼籲民眾務必配戴口罩，入口區也會持續提供酒精噴灑，排隊結帳動線也拉出1.5公尺「社交距離」，同時店內外持續保持防疫等級消毒清潔。若有消費者出現咳嗽發燒症狀，為維護他人健康權益，會請顧客在家休養，在非常時期請顧客共同配合。

愛買也表示，今年4月起就在全台賣場主要出入口量測額溫、設置消毒液，需要排隊的區域也都在地面貼上標示拉出「社交距離」，提醒民眾依標示線排隊等候，賣場內每15分鐘也以廣播宣導「社交距離」等須注意事項，今（5）日收到指揮中心呼籲消費者到賣場務必戴口罩後，也緊急通知各門市比照辦理，員工也持續配戴口罩。

而全聯也表示，仍呼籲消費者勤洗手並保持社交距離，如有身體不適也請戴口罩，保護自己也保護他人。另門市人員也持續戴口罩服務客人，並提供酒精給消費者使用，至於有座位區的門市每天都會清潔消毒。

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