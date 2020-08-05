海基會董事長懸缺　國台辦旗下網站：不認九二共識　找神仙來也一樣

▲李大維擔任海基會董事長僅2個月，便接任總統府秘書長。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

前海基會董事長李大維近日接任總統府秘書長，導致海基會董事長的職位暫時懸缺，接任人選成為關注焦點。對此，大陸國台辦旗下網站「中國台灣網」5日發表評論指出，以目前的兩岸關係來看，蔡英文當局現行政策不改，找神仙來掌海基會兩岸關係也無法「重開機」。

評論提到，如果要讓海基會「重開機」，問題不在請誰來當董事長，而是蔡英文的兩岸路線必須調整。

評論指出，民進黨4年多前上台後，兩岸「冷戰」，海基會又成「冷衙門」，如果不是李大維調職，誰還記得這個業務停擺、似有若無的「冷衙門」以及誰是它的董事長？李大維調走後，民進黨當局是否再委任董事長，無關宏旨。

▼國台辦主任劉結一。（圖／記者陳政錄攝）



評論提到，海基會不是這幾年才成為「冷衙門」，1999年「兩國論」出籠，兩岸兩會往來隨即中斷，至2008年國民黨重返執政，期間近10年海基會都成「冷衙門」，期間換過不少董事長，如走馬燈，都毫無作為，沒有多少人記得他們。

評論指出，無論過去或現在、甚至將來，海基會淪為「冷衙門」，原因只有一個，即台灣當政者搞「台獨」，兩岸失去交往交流的政治基礎，「民進黨當局不回到『九二共識』的軌道，兩岸僵局就不可能打破，海基會董事長就不可能有作為。

評論的最後強調，這次海基會董事長一職不知又將懸缺多久，假如民進黨當局敵視大陸的政策不改，兩岸僵局依舊，海基會董事長懸不懸缺，又有什麼關係，「如果海基會還是『開不了機』，老實說誰來做都一樣。」