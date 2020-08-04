蔡英文寧可重用「老藍男」　江啟臣分析：李大維沒有捲入民進黨派系鬥爭

▲新任總統府秘書長李大維。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

前總統府秘書長蘇嘉全因姪子蘇震清涉入貪腐弊案而下台後，總統蔡英文找回海基會董事長李大維接任總統府秘書長。對此，國民黨主席江啟臣4日表示，蔡英文找來「老藍男」李大維的原因，是因為李沒有捲入民進黨派系鬥爭。

蘇嘉全姪子、民進黨立委蘇震清疑因SOGO公司經營權之爭涉收賄，蘇嘉全2日以「個人因素」為由火速請辭獲准，避免立委收賄案重創執政黨的形象，而總統蔡英文隔日立即宣布新任秘書長，由海基會董事長李大維擔任。

對此，江啟臣接受專訪時分析，李大維接任秘書長，除了他是專業的外交人員，更是國民黨培育的優秀人才。蔡英文上任時延攬他是因為民進黨沒有國安專才，李從過去這幾年在外交部、國防部等職位都發揮他的專才，但是他並沒有涉入民進黨的派系和政治，所以最後才被換到海基會董事長。如今蔡英文再次延攬，也是因為李沒有涉入派系，而派系就是蔡英文接下來4年任期的沉重包袱。

江啟臣表示，總統府秘書長的位子彈性太大，藉機找李大維回來，除了他沒有派系問題，又有國安、外交專業，彌補國安會秘書長顧立雄的不足，顧立雄做的不會是國安的事，會是其他內部的事，國安的事就交給李大維，此外，這個決定也凸顯出蔡英文深知內部有嚴重的派系問題。