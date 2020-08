貝魯特拍婚紗遇大爆炸　年輕新娘街頭奪命狂奔

實習記者湯子暘/綜合報導

一對新人4日下午在黎巴嫩首都貝魯特街頭拍攝婚紗,卻意外遭爆炸案打亂一切。新娘在影片中手捧鮮花,身著全白婚紗正準備拍照。突然所有設備因為臨近港口的爆炸而劇烈搖晃,現場煙霧迷漫,新人以為遇襲,不顧身上婚紗就在街上拔腿狂奔。

推特用戶馬夏爾(Martial)的影片中顯示,白色蘑菇雲在天空升起,隨後震撼整座城市。

In 2020, we’ve had:



- WW3 scares

- Kobe & Gigi’s death

- Australia burning

- A worldwide pandemic

- All sporting events cancelled

- Confirmed UFO sightings

- Murder Hornets

- And now Anonymous has returned

- August



Pray for Lebanon #Beirut



pic.twitter.com/7GRcXpje2G