北斗導航系統上路　陸官方：只有蘋果手機沒有合作

▲大陸北斗三號收官之星6月底發射成功後，北斗全球衛星導航系統近日正式開通。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國國家主席習近平7月31日出席「北斗三號」全球衛星導航系統開通儀式，宣布該中方自主建設的系統正式開通後，相關產業鏈和合作引發外界關注，對此，中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其近日指出，「北斗系統和手機廠商合作非常多，目前國內只有蘋果手機沒有合作。」

據了解，在先前中國6月23日成功發射北斗系統最後一顆組網衛星，並於近日入網營運後，中國大陸外交部發言人汪文斌8月1日表示，北斗系統已覆蓋200多個國家和地區，用戶突破1億，日服務達2億次，「全世界一半以上的國家都已開始使用北斗系統」。

▲北斗衛星導航系統是大陸的自主建設且獨立運行。（圖／CFP）

針對北斗系統的營運情況，冉承其在接受《中國經營報》採訪時指出，大部分智慧型手機均支持北斗功能，支持北斗地基增強高精度應用的手機已經上市。他說，業內「已經構建起集芯片（晶片）、模塊、闆卡、終端和運營服務為一體的完整產業鏈。」

至於外界傳聞，蘋果手機屏蔽了北斗信號，以及陸方是否說服蘋果採用北斗，冉承其直言，不需要跟蘋果公司談，北斗有一個標準，對方可以隨時採信這個標準。「他們如果不用北斗系統，早晚有一天，他們會走到這一步，北斗系統好，他們當然要用更好的系統。」

據大陸官媒報導，北斗三號具備導航定位和通訊數傳兩大功能，可提供定位導航授時、全球短報文通信、區域短報文通信、國際搜救、星基增強、地基增強、精密單點定位共7類服務，另全球範圍定位精度優於10公尺、測速精度優於每秒0.2公尺、授時精度優於20納秒、服務可用性優於99%，在亞太地區性能更優。

國北斗民用推廣聯盟原副秘書長支鵑指出，大陸國產手機多使用多模組晶片，置入多模晶片成本非常低，手機會在使用時，自動選擇精度最好的系統自動定位，是否植入北斗晶片，不存在成本問題，但出於多種因素考慮，一些國外的手機不會置入北斗晶片。

據了解，目前世界上有4大衛星導航系統，分別是美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯「格洛納斯」（GLONASS ）系統、歐洲「伽利略」（Galileo）系統及中國「北斗」系統。



對於蘋果手機是否採用北斗系統，蘋果公司向陸媒表示，「iPhone11機型使用北斗作為其位置數據系統的一部分。」不過，Apple（中國）官網上顯示，iPhone11內置GPS（全球定位系統）和GNSS（全球導航衛星系統）

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