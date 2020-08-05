華南王子偷裝GPS「跟監新光公主」…短短4天被抓包！確定判決出爐

▲華南王子林知延、新光公主吳欣盈現已離婚。（圖／資料照）

記者羅志華、莊智勝／台北報導

華南銀行副董事長林知延101年4月與新光人壽副總經理吳欣盈結婚，但婚後夫妻兩人時常發生摩擦，令林對婚姻備感不安，因此在律師劉宗欣的建議下，委請徵信社在妻子座車裝設GPS跟監，但仍遭到李姓司機發現，全案因此曝光。台灣高等法院更一審，今（5日）依竊錄非公開活動罪判處林知延、劉宗欣拘役15日，徵信社業者拘役20日，皆得易科罰金，全案定讞。

判決書內容指出，林知延與吳欣盈結婚後因生活習慣不同，屢屢發生爭吵，且林還於102年8月發現妻子在全球青年領袖論壇的友人聚會中，拍下與另名男子碰觸臉頰、親吻等親暱照片，因此懷疑妻子出軌，對於這段婚姻關係備感不安。

為判斷婚姻未來走向，林知延諮詢法律顧問劉宗欣律師，劉建議應找徵信業者進行跟監，了解吳欣盈每日作息、活動、往來對象，經林同意後，劉便找來徵信社業者進行跟蒐、刺探。為便於跟監，林知延還提供每日負責載送吳欣盈的李姓司機照片、以及吳的住家地址、上下班時間、車牌號碼等資料，雙方約定以每周18萬元代價進行跟監，並簽立保密協議。

102年9月起，徵信這業者旋即持攝影器材全天候跟拍吳欣盈座車，以及每日作息、活動等，但跟監過程中卻時常跟丟，徵信業者便建議裝設GPS以利跟監，經林知延同意後，業者於102年9月8日下午2時許前往停車場將GPS裝設在吳欣盈座車後保險桿內隱密處，每當車輛發動至熄火期間，GPS即會持續發射信號數據至系統平台，再由業者登入帳號查看車輛所在位置、移動方向及行蹤等資訊。

但GPS裝設後僅過了短短4天，吳欣盈的李姓司機旋即發現後方總有不明車輛跟蹤，因而起疑查看，經過詳細檢查後果真在後保桿發現遭人安裝GPS，隨後報警處理，全案因此曝光。

台北地院一審認為林知延取得妻子的行程資訊，屬於公開性質，因此判處4人無罪；案經上訴，高等法院判決出現逆轉，依妨害秘密罪判林知延、劉宗欣拘役20日，2名徵信社業者分別判拘役30、50日，得易科罰金。但最高法院撤銷判決，發回更審。



最高法院更一審審酌，林知延因對婚姻感到不安，為求掌握妻子行蹤，竟授權劉宗欣、徵信社業者安裝GPS跟監；而劉宗欣身為法律顧問，擁有律師專業，卻建議林委託徵信業者、並裝設GPS掌握妻子作息、活動等非公開資訊，進而對吳欣盈隱私權造成侵擾。法官考量被告犯後均否認犯行，且未與吳欣盈達成和解，審酌智識程度後，依竊錄非公開活動最判處林知延、劉宗欣拘役15日，徵信社業者拘役20日，皆得易科罰金，全案定讞。