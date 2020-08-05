名醫妻昨升院長…2人同框合照無異狀！台南衛生局長陳怡今爆不倫　親友震驚

▲台南市衛生局長陳怡（右二），4日出席妻子鄭雅敏（右四）出任台南市區域教學醫院郭綜合醫院新任院長布達就職典禮，2人同框合照無異狀。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南衛生局長陳怡遭爆與鄭姓女秘書發生不倫戀，2人在車內的不雅話語權被行車紀錄器錄下，被鄭女丈夫當成物證提告，但台南地檢署以沒有「性器接合」的直接證據，因此處分不起訴。事件爆發後，陳怡還出席妻子鄭雅敏出任台南市區域教學醫院郭綜合醫院新任院長布達就職典禮，2人還同框拍照，互動並無異常。

陳怡是心臟科名醫，2017年獲市長黃偉哲延攬待任台南市衛生局長，而妻子鄭雅敏同樣也是成大醫院婦產科名醫，4日更出任台南市區域教學醫院郭綜合醫院新任院長，其就職典禮陳怡還同框出席。

▲陳怡前一天才與妻子同框，隔天就爆發不倫戀，震驚親友。（圖／記者林悅攝）

據了解，典禮當天，2人互動並無異常，還與見證人黃偉哲同框拍照，外界皆看不出2人有任何異狀，但事隔不到一天，卻爆發陳怡與已婚女助理的不倫戀，讓親友相當震驚，也引發社會關注。

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