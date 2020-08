颶風伊薩亞斯席捲美東造成4死、280萬戶停電　重建又遭洪水侵襲

▲颶風伊薩亞斯預計於5日下午通過紐約市。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

颶風伊薩亞斯(Isaias)正一路肆虐美國東部及大西洋岸,至4日為止,已經造成至少4人死亡,影響近300萬人生活。颶風也引起美國境內龍捲風災害,北卡羅來納州有2人致死。電力公司表示,將近280萬戶住家與公司的電力供給受影響。

伊薩亞斯颶風3日晚間在北卡羅萊納州登陸時,威力曾高達一級颶風,隨後減弱為熱帶風暴。北卡羅來納警官約翰(John Holley)接受當地媒體訪問表示,「這看起來並不真實,像是在電視上會發生的事。車輛被翻覆、堆疊在一塊,這些(景象)令人感到傷心。」

北卡羅來納州麥坎納維爾(Mechanicsville, North Carolina)一名駕駛人因路樹倒塌被砸死在車內,身分尚未被當地警方確認。紐約州警局表示,當地也有一名男子因為同樣原因死亡,成為颶風災害下第四名死亡案例。

伊薩亞斯帶來的不僅有龍捲風,還有洪水。即使颶風離開了,北卡當地的斯庫爾基爾河(Schuylkill)卻已經達到150年來最高洪水水位。

居民至少在今晚及明天都會遭受洪水的侵襲。對於一些不瞭解洪水情況的居民來說,可能相當危險。國家天氣中心警告,洪水水位將在今晚持續上升直到凌晨。

當地消防員亞當(Adam Thiel)提醒民眾提高警覺,救援隊已經開始疏散居民,「我聽到一些人說,本來這裡就常淹水。但這次不一樣,這是比以往大家見過的還更為嚴重的洪水。」

北卡羅來納州州長古柏(Roy Cooper)在推特上提到,儘管伊薩亞斯颶風已經完全離開,仍有超過17萬的住戶無電可用,已經向總統川普(Donald Trump)請求支援。

I’ve spoken with the President to update him on how we fared. He has pledged help, and we will continue to be in touch with FEMA and other federal government agencies as we calculate the state’s needs.