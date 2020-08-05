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不明原因進水！海軍陸戰隊1死2傷8失蹤　台灣AAV7停訓2周檢查

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▲▼軍方防災大作戰，AAV7兩棲登陸突擊車進駐蘇澳。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲日前AAV7兩棲登陸突擊車進駐蘇澳，為防災盡一份心力。（圖／游芳男翻攝）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國海軍陸戰隊的一艘載有16人的AAV7「兩棲登陸戰車」，在7月30日訓練時發生事故，沉沒海底造成1死2傷8失蹤。自2001年美國批准出售後，台灣也擁有AAV7，新型的AAV7-A1也於今年7月抵台，對此海軍司令部接到消息，將停止AAV7車隊訓練2周，對系統零件進行安全檢查，確保安全後再恢復運作。

綜合外媒報導，這次的意外發生在加州聖地牙哥外海，一輛AAV7在返回母艦的途中發生進水沉沒，原因不明。目前美軍派出軍艦、直升機在距離聖地牙哥70英里處搜索，希望能找回失蹤的隊員。

AAV7能扮演從兩棲登陸艦艇「運輸登陸部隊」、「裝備上岸」的角色，登陸上岸之後，還能作為裝甲運兵車使用，為戰場提供火力支援。這是10年內海軍陸戰隊在訓練中，第3次因為AAV7發生傷亡。聖地牙哥北部的訓練基地在2017年就發生過意外，有輛AAV7撞到天然氣管線引發大火，有14名海軍陸戰隊隊員與1名海軍水手住院。

台灣的AAV7在7月中旬剛結束為期5天的漢光演習，演習期間AAV7的操作沒有出現重大瑕疵，但為求謹慎，軍方還是下令停訓2周，確認無誤再恢復訓練。

另外，5月豪雨成災，國軍也出動AAV7到南部協助救災。另外日前連續10天零確診，國防部還在臉書PO上，AAV7兩棲突擊車發射10枚反紅外線煙幕彈⁣⁣，形成的煙幕雲，感謝第一線的防疫人員。

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