剛畢業年薪845萬！他殺過7關卡入選華為「天才少年」　超強履歷曝光

▲華為深圳總部。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

華為作為大陸頭號高科技公司，在業內出了名薪資高，創始人任正非更發起一個「天才少年」項目，用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才，目前全球僅4人拿到最高一檔年薪，可領高達201萬元（人民幣，下同，約新台幣845萬元）的報酬。

▲華為創辦人、總裁任正非。（圖／CPF）

據《長江日報》報導，華為招募的「天才少年」，薪資都是按年度制度發放，共有三檔，最高年薪達201萬元，但招聘標準非常嚴格，一般需要經歷7輪左右的流程，分別是簡歷篩選、筆試、初次面試、主管面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。

在每一環節中，都會經過嚴格的考核和篩選，因此也會遇到很多挑戰和阻礙，任何一個環節出現問題或表現不佳，都有可能失敗，難度非常大。目前，全球僅4人拿到華為「天才少年」最高一檔年薪201萬元，分別是畢業於中國科學院大學的博士生鍾釗、香港科技大學博士生秦通、華中科技大學博士生左鵬飛，以及華中科技大學博士生張霽。

▲張霽。（圖／長江日報）

其中一位「天才少年」成員是1993年出生的張霽，他在大學期間各門成績一直在院系名列前茅，獲得全國ITAT職業技能大賽職業技能資格認證證書，成為老師與同學眼中名副其實的「超級學霸」。不過他表示，「這其實誇張了」。

張霽對待學習沒有拖延症，喜歡做好計劃按部就班，因為這樣常常讓他事半功倍，他也在2016年順利成為一名電腦系統結構專業博士研究生，在華中科技大學武漢光電國家實驗室繼續深造。

張霽表示，小時候父母對自己的影響特別大，那時媽媽是幼兒園老師，爸爸是中學老師，自己是獨生子，「爸媽特別尊重我的選擇，讓我長大後養成了有主見意識」。

張霽的努力，也讓他的工作水到渠成，他今年5月底入職華為，對方主要看的研究方向和科研能力，其中研究方向是最為看中的。擁有了很多人夢寐以求的工作，他內心卻很平靜，「我並不是什麼天才少年，要除去天才少年光環，我只是一個普通人。」他認為自己現在肩上責任和壓力更大，要快速融入這個團隊，不僅要把領導分配的事情做好，更要去思考今後該如何做好工作，不負眾望。