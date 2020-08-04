虐死1歲半女嬰！台南狠表姊看守所挨扁　出手的竟是「縱火燒父」醫科女

▲犯上虐童案的薛女在看守所遭縱火弒親的劉女施暴。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

台南女子薛彗昀去年謊稱「嬰靈作祟」，狠心將年僅1歲半的外甥女虐死，一、二審皆遭處無期徒刑，目前羈押在台南看守所。沒想到，薛女先前向檢方反映，自己多次遭獄友打臉；檢方介入偵辦後，發現打人的犯嫌就是去年縱火燒死父親的劉姓醫科女。由於2女都犯下重大社會案件，讓這起傷害事件引發關注。

判決指出，劉女於去年9月10日下午6時許，在台南看守所二房舍內向薛女借用郵票，遭拒絕後勃然大怒，便上前出手毆打對方臉部，導致她的臉頰紅腫；同年12月19日，員警赴看守所製作筆錄，劉女準備進入偵詢室前，看見薛彗昀坐在該處，隨即伸手拍打其右臉，問訊結束後經過又二度出手甩她巴掌。

台南地院審酌，劉女為成年人，竟不知控制自我情緒，僅因細故糾紛，率爾出手毆打薛彗昀成傷，足認被告未能尊重他人身體法益，所為實在不該，且其迄今尚未賠償告訴人所受損害，惟念及被告犯罪後坦承部分犯行，態度尚可，因此判處拘役40日，可易科罰金。

▲薛女和劉女目前都被羈押在台南看守所。（圖／翻攝Google Maps）



據了解，劉女是醫科高材生，但畢業後一直待業在家，常因此和家人發生爭吵；去年5月間，她和母親因故發生爭執，一氣之下竟買汽油回家縱火，造成父親命喪火窟，母親、弟弟也慘遭灼傷。案發後，劉女被檢查出患有思覺失調症，一審仍遭依殺害直系血親罪判刑12年，目前全案上訴二審中。

至於被打的薛彗昀，去年假藉表妹曾墮過胎之事實，謊稱有嬰靈附身在女嬰身上，所以晚上不能讓她睡覺，每天也只能吃一餐，否則嬰靈會更加壯大等，夥同何姓丈夫和李姓友人，將女嬰活活虐死，冷血行徑震驚社會。雖然薛女同樣患有思覺失調症，但經法院委託鑑定，發現病情不影響其辨識行為違法能力，因此判處無期徒刑。

延伸閱讀

▸ 女傭「口罩塞下體」試圖給雇主聞「原味」 網批：建議去精神科看看

▸ 學者推測數月內黎巴嫩政府將倒台 恐成恐怖組織聚集地

▸ 最強礦工！他挖到稀有坦桑石爽賺1億 2個月後「再挖1顆」進帳5800萬

►男女都愛用的神水，全台最低價