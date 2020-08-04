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工具人成怨靈！惡女設死亡陷阱　他遭凌虐還被逼看「女友」跟別人親熱

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警方調閱監視器，發現余男被押走後，郭女坐上行凶少年開的車。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台南1名余姓瓦斯工人為討心儀的的郭姓女護理師歡心，不僅長期提供金錢讓郭花用，還買汽車送她，但郭卻與另名顏姓男子交往、把車交給顏開。余發現後想討回車，竟遭顏、郭於2017年8月16日設局製造假車禍，找來9名同夥將余打死。

 
郭女（圖）外型亮麗，死者余男追了她7年，還買車送她。（翻攝畫面）

案發當晚，郭玫葶開著余昶韋送她的車，佯稱要載余去查探顏克煜及小弟的聚集地，之後將車開往與顏約定好的嘉165線公路，並通知在場等候的黃、江二名少年。郭、余的車子一經過，二人隨即開車從後追趕，並刻意超車，郭也故意煞車不及，撞上前車的保險桿。余男下車查看時，被黃、江與車內另外3人，以及騎車而至的4人，用預先準備的塑膠棍、木棒、鋁棒、釘耙、鐵棍狠狠毆打，郭女則趁隙坐上一旁顏男的車輛。

案發後，2名少年到警局自首，聲稱全案是他們2人所為。（東森新聞提供）

因擔心在大馬路邊打人太顯眼，一夥人於是將余男押到嘉義縣水上鄉寶豐宮牌樓前廣場，再次予以痛毆，余因寡不敵眾倒地。這時，顏男和郭女還故意站在余面前調情，顏甚至囂張地說，余給郭的錢，已被他拿去買毒品，並恥笑余是窮光蛋，奄奄一息的余根本無力反抗，不斷乞求顏放過他。

余男被丟包到醫院後，醫護人員雖緊急搶救，但仍回天乏術。（翻攝畫面）

不過，眾人仍不肯放過余男，再次將他押上車，載往水上鄉示範公墓。余用盡最後力氣，試圖開車門逃走，結果被黃姓少年發現，一群人將他拖下車繼續痛毆，直到他完全沒有反應。這時，江姓少年以香菸燒燙余的額頭，確認他無意識後，才向顏男回報。

冷血的顏男及郭女雖然沒有動手毆打余男，但接連三個現場，都坐在車上全程觀看，顏最後指示小弟將余載往醫院丟包，並策劃由未成年的黃、江二人出面頂罪。

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