賣場偷喝奶...扭緊放回！IG炫耀「大賣場就是我學弟家，想喝就喝」網全怒

▲學生弟偷喝完，便將瓶蓋扭緊放回。（圖／翻攝自爆料公社APP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名學生弟日前在大賣場偷喝乳製品，同行學長不僅嘻笑錄影，還將影片po網炫耀「大賣場就是我學弟家」。離譜行徑引爆眾怒，網友們搖頭直呼，「現在的年輕人腦子是裝了什麼？」

女網友在爆料公社APP轉發文章，原文表示，「朋友傳了一則IG限動給我看，說要我傳給家中長輩，讓他們買東西多注意，不看還好，一看噁爆......。」

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只見一名戴眼鏡、穿著拖鞋的學生弟逕自拿起冷藏櫃裡的乳製品，先是張望了一下，接著轉開瓶蓋猛喝一口，最後再轉蓋放回；而同行學長和學長女友則在一旁訕笑錄影，甚至po上網，自鳴得意地說「大賣場就是我學弟家，想喝就喝！」

▲竟然還比讚。（圖／翻攝自爆料公社APP）



看到這則影片，網友傻眼直呼，「大家去外面買飲料，真的要多看看瓶蓋是不是新的，有沒有被拆封過，（此舉）真的讓我很不懂，直接刷新三觀，心情超複雜。」

而眾人看完也燃起怒火，紛紛回應「這種非常沒衛生、沒水準的惡趣味，就算不是在防疫期間，真的讓人無法認同，更何況目前都還在防疫，居然還有人這樣搞」、「天啊！這個素質......無論如何就是超級噁心、水準低下」、「那個比讚應該是他有自知之明...我就是爛」。