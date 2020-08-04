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滑鼠發明創造人過世　1968年推出全球第一支滑鼠展示影片曝光！

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▲50年前滑鼠剛誕生時長這樣。（圖／翻攝自國外網9to5mac.com）

 ▲50多年前，滑鼠剛誕生時長這樣。（圖／翻攝自國外網9to5mac.com）

記者吳佳穎／綜合報導

滑鼠的發明人英格利西（William English）過世，享耆壽91歲。他將滑鼠帶給這個世界，被譽為是蘋果電腦（Mac）及Windows作業系統的啟發者和先驅者。

▲滑鼠共同發明人英格利須昨天（3日）過世。（圖／翻攝自維基百科）

▲滑鼠共同發明人英格利西過世。（圖／翻攝自維基百科）

據了解，早在蘋果1983年發表Lisa電腦，以及1984年發表麥金塔作業系統之前，全球第一支滑鼠已經在1968年問世於史丹福國際研究所 （Stanford Research Institute），由研究員恩格巴特（Douglas Englebart）和英格利西共同發明，恩格巴特已於2013年世。兩人被視為人機介面研究的先驅。

在1968年的滑鼠DEMO秀裡，影片配音稱恩格巴特為「誕生滑鼠的人」；不過根據恩格巴特留下的手稿筆記， 似乎英格利西才是滑鼠的「製造者」。

據說，當時是由恩格巴特先有滑鼠的想法概念，繪製素描草圖，再由英格利西實際製作出來。而在1968年的展示會上，恩格巴特大量露臉，展示這些概念，英格利西則在幕後輔助協作。

在影片45秒起處，可以看到當時的滑鼠，操作的情況。整個滑鼠看來很陽春，只有一個小木盒加上一些簡單的零件，不過，卻成為影響後世的重要創作。時至今日，滑鼠依舊是人機介面操作的主流，這場50年前發表的DEMO秀，也可以視為超聯結、螢幕共享、多人協作及視訊的始祖。許多電腦作業，甚至是DEMO模式都能從影片中找到原始型式。

不少人認為，蘋果（Mac）電腦的成功部分要歸功於滑鼠的發明，讓人可以透過「觸控」電腦，發揮工作最大潛能。

另外，蘋果迷指出，2020年向世界告別的「電腦先驅者」不只英格利西，還有「複製貼上」的共同發明人拉里·泰斯勒（Larry Tesler）也於今年2月過世。泰斯勒正是向賈伯斯（Steve Jobs）展示PARC圖形應用介面和滑鼠的工程師之一。

▼1968年的滑鼠DEMO秀。

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