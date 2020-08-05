台中女大生遭公車門夾頭...司機同行反擊！市府：一周內公布調查結果

▲台中女學生頭部被公車車門夾住，引發社會關切，市政府表示，一周內公布結果。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

靜宜大學1名女學生日前搭公車到台中市朝馬轉運站，準備轉車回桃園慶生，不料下車時竟然遭到車門夾頸，頭被卡在車門8秒之久，直到同車乘客大喊後，司機才趕緊開門，整個過程相當驚悚，女學生泣訴生日差點變忌日，但也有司機同業幫腔批評女學生，台中市公共運輸及捷運工程處副處長陳文政表示，目前調查中，一周內公布結果。

女學生事發後在個人臉書上描述過程，「到現在還在害怕，真的差點死掉」，並且向學校老師尋求幫助，此事引發社會對公車司機一陣撻伐，市府表示，一旦確屬司機疏失，不但對公司開罰5千元，而且納入評鑑，減少公車補貼數十至數百萬元不等。

不過也有司機在臉書「爆怨公社」發文，同樣身為公車司機的他，得知消息後去看了監視器畫面。他表示，車子到站打開門後，女學生就坐在門旁邊，「十秒過後，她才起身準備下車」；然而，女學生聲稱自己東西很多，等別人上車後才下車，所以比較慢，但根據監視器畫面，「那扇門從開門到下車，只有她在通行，至於她說東西比較多，畫面顯示就一個提在左手的白色手提包。」

原PO向《ETtoday新聞雲》記者表示，「我不敢說我們司機沒有責任，只是覺得那女學生從事發時的行為，到事後的態度，讓同為公車司機的我實在嚥不下這口氣。」

網友在底下留言表示，「司機真的很倒楣，一定要保留著影片啊」、「公車司機居然要被記過，太衰了」、「好無辜的司機，還會影響評鑑」、「女乘客真的要去看腦才對」、「司機真倒楣，載一個沒帶腦子出門的」、「坐車就應該要注意路況啊，隨時準備下車，還一直滑手機，出事才把責任推給司機，這是什麼道德觀」。

陳文政表示，目前從車內影像初步了解，司機要開車前，車門前是沒有人站立的，但女學生被夾傷也是事實，公共運輸處內部正在調查，一周內公布結果，如果是司機確實有未注意，而太快關門的話，就對公司開罰5千元，並且減少公車補貼，若是司機沒問題，就會請客運公司口頭告誡司機，避免再犯。

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