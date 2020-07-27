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半夜走蘇花「車子一路啪啪啪」！他急打給師父　後照鏡恐怖景象曝光

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▲▼蘇花改，蘇花安，蘇花公路。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO說，朋友現在只要去花蓮，都不會選在三更半夜。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享好朋友開夜車到花蓮的親身經歷，半路上車門、玻璃不斷被「啪、啪、啪」，一看上面全是手掌印，後來打給老師才知道原因，立刻照著師父的指示去做才順利離開。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，好友在宮廟裡已跟老師修行20多年，修得還算很不錯，由於宮廟遠在花蓮，所以得經常從三重住家開車往返，對於蘇花公路的路段根本再也熟悉不過。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，有一天，朋友接到花蓮宮廟通知要做超渡法會，在白天買了一些供品及紙錢，準備開夜車下花蓮；其實之前朋友就時常跑夜車往返，也是為了避開假日的壅塞車潮，也早就習慣了。

▼原PO朋友準備供品，未料半路車子熄火。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼酒,拜拜,香檳,拜拜,供品,新年,神桌。（圖／翻攝自pixabay）

文中提到，到了半夜，朋友一路開到蘇花公路海岸線，一路上車子零星稀少，除了車頭燈，伸手根本不見五指；開著開著，突然擋風玻璃被一個不知名的物體「啪」了一下，心想應該是樹枝小碎石之類的，也沒特別去在意。

「結果擋風玻璃啪完，接著後車的玻璃『啪、啪、啪』，最後就連車門玻璃也開始不規律的『啪、啪、啪』」，原PO指出，朋友仔細一看根本沒下雨，哪來的聲音？結果經過一盞路燈照到擋風玻璃時，看到車窗上全都是手掌印。

原PO說，就在此時，朋友車子發出詭異聲接著就熄火，就慢慢怠速停靠一處較寬敞的路邊，一直發也發不動車；這時覺得事態不對勁，馬上打電話給花蓮的老師請教，聽到老師問「你車上是不是有供品」，立刻回「有」。

▼原PO朋友的車窗當下有很多手掌印。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼車窗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「快去把供品拿到路邊擺著！」原PO表示，朋友照著老師的話做，把後車廂的供品紙錢全放在路邊，然後上車，說也奇怪，車子竟然發動了；就在朋友準備離開時，不經意看了後照鏡擺放的供品，就看到一些斷手斷腳的阿飄在那搶供品。朋友說，「這還是我修行20多年來，頭一次見鬼！」

原PO指出，還好朋友後來也是人車平安到花蓮，超渡法會順利圓滿；現在朋友只要去花蓮，都不會選在三更半夜，因為「夜路走多了，總會遇到鬼。」

原PO回覆網友的問題說，「應該也是我朋友有在修，才會遇到那些無主孤魂討東西。」其他人留言，「其實那些無主孤魂也是滿可憐的」、「這讓我聯想到連續兩年農曆7月剛開，國道上就有運送金紙的車燒起來，就是這麼巧合。」

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靈異公社蘇花公路

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