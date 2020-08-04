來台北一起GO把Audi開回家！完整懶人攻略在此　雲端登錄發票大獎輕鬆拿

▲為刺激消費，台北市政府從7月15日開始舉辦「2020來台北一起GO」活動。（圖／翻攝自官網，下同）

消費中心／綜合報導

在振興三倍券、各地購物節陸續推出後，台北市政府也從7月15日到8月31日舉辦「2020來台北 一起GO」抽獎活動。只要在活動期間內在台北市消費後登錄發票、加入LINE@集點或使用悠遊付支付，就能參加總價超過1400萬的抽獎活動，包含Audi A1百萬名車、百輛Gogoro VIVA Lite，還有禾聯65型4K量子點液晶顯示器，要大家在這個夏天在台北市盡情「GO」起來，把所有好康通通帶回家。

►►發票登錄走這裡

「2020來台北 一起GO」一共分成三種抽獎方式，分別為「發票抽獎」、「LINE@集點」以及「悠遊付特別抽」，透過三種不同方式都可以獲得抽獎資格。除了一般消費外，到特約店家／旅宿、還能參加二重抽活動，再把福袋、電動機車帶回家。

此外，台北市府也推出「雲端發票好便利，自動匯入免KEY IN！」功能，透過串聯雲端發票綁定機制，民眾到官網首次登入時，勾選同意串接雲端發票，後續系統會將發票自動匯入參與抽獎。現在就讓《ETtoday新聞雲》整理的懶人包，讓你快速上手準備把Adui百萬名車開回家。

▼這次活動一共分成3種抽獎方式，只要在官網登錄綁定雲端發票後，就可以讓系統自動將發票匯入。

發票抽獎

只要在台北市消費，單筆發票滿200元即可有一次抽獎機會，單筆發票金額超過500元，每500元就可以多一次抽獎機會，單張發票最多可累積100次抽獎機會（消費上限50,000元），但要注意的是，每一組發票每一重抽只有一次中獎機會，一旦中獎就會喪失該重抽的抽獎機會。

在登錄發票上面，只要跟著三步驟就能輕鬆參加登錄發票二重抽活動

1.到活動網站-發票登錄-註冊會員（可自行輸入/綁定Facebook/綁定LINE帳號）後，點選我要填寫發票登錄

2.登入後填入發票號碼（2英文+8數字）、消費日期、消費金額，就會出現已成功登錄發票的畫面，並可在抽獎券查詢所持張數及抽獎機會，在首次登入後還可勾選同意串接雲端發票匯入系統，將後續消費的雲端載具發票自動匯入，省下手動Key IN的麻煩。此外，若成為悠遊付會員，每張發票還可以多一次發票登錄第一重抽的抽獎機會。

3.若有到特約店家／旅宿消費（名單請點此查詢），勾選後即可參加二重抽活動，除了原先的獎品外，再額外週週抽出88份福袋總計616份、10台Gogoro VIVA Lite總計70台。

在第一重的抽獎中，將會抽出Audi A1百萬名車、百輛Gogoro VIVA Lite及20台禾聯65型4K量子點液晶顯示器等大獎。

▼跟著簡單步驟註冊會員、登錄發票，就能輕鬆將大獎帶回家。

▼一重抽、二重抽獎項。

LINE@集點

在活動期間內到指定特約店家、市場或夜市不限金額消費，掃描「活動專屬消費QR code」即可參與LINE@集點，集滿任2點就有1次抽獎機會，最多可集6點享有3次抽獎機會，只要當週抽中商品就會取消累積點數。無論是生鮮蔬果、各式伴手禮或是民生用品、手搖杯等，都可以獲得抽獎機會，週週抽3輛Gogoro VIVA Lite總計21輛，以及2台iPhone SE總計14台。

悠遊付特別抽

為了鼓勵民眾多使用電子支付，這次也推出「悠遊付特別抽」，在活動期間內到指定特約店家／旅宿／市場／夜市（比LINE@集點多了旅宿選項），單筆不限金額就有1次抽獎機會，可以加抽總計21輛Gogoro VIVA Lite，此外還可享有10%的悠遊付儲值金回饋，每帳戶最高回饋200元。

此外，台北市各商圈也推出回饋活動，不管是好玩、好住、好想購的商品，只要到這裡通通都有，再配上各種大獎以及超方便的雲端匯入系統，就是要讓大家在台北輕鬆、簡單就能「好好購！」，一同為經濟復甦做努力。

・詳細活動辦法、特約店家請至官網查詢：https://2020shoppinggo.taipei/index.php

(臺北市政府 廣告)