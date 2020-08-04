　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

來台北一起GO把Audi開回家！完整懶人攻略在此　雲端登錄發票大獎輕鬆拿

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 台北一起go 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲為刺激消費，台北市政府從7月15日開始舉辦「2020來台北一起GO」活動。（圖／翻攝自官網，下同）

消費中心／綜合報導

在振興三倍券、各地購物節陸續推出後，台北市政府也從7月15日到8月31日舉辦「2020來台北 一起GO」抽獎活動。只要在活動期間內在台北市消費後登錄發票、加入LINE@集點或使用悠遊付支付，就能參加總價超過1400萬的抽獎活動，包含Audi A1百萬名車、百輛Gogoro VIVA Lite，還有禾聯65型4K量子點液晶顯示器，要大家在這個夏天在台北市盡情「GO」起來，把所有好康通通帶回家。

►►發票登錄走這裡

「2020來台北 一起GO」一共分成三種抽獎方式，分別為「發票抽獎」、「LINE@集點」以及「悠遊付特別抽」，透過三種不同方式都可以獲得抽獎資格。除了一般消費外，到特約店家／旅宿、還能參加二重抽活動，再把福袋、電動機車帶回家。

此外，台北市府也推出「雲端發票好便利，自動匯入免KEY IN！」功能，透過串聯雲端發票綁定機制，民眾到官網首次登入時，勾選同意串接雲端發票，後續系統會將發票自動匯入參與抽獎。現在就讓《ETtoday新聞雲》整理的懶人包，讓你快速上手準備把Adui百萬名車開回家。

▼這次活動一共分成3種抽獎方式，只要在官網登錄綁定雲端發票後，就可以讓系統自動將發票匯入。

▲▼ 台北一起go 。（圖／活動官網）

發票抽獎

只要在台北市消費，單筆發票滿200元即可有一次抽獎機會，單筆發票金額超過500元，每500元就可以多一次抽獎機會，單張發票最多可累積100次抽獎機會（消費上限50,000元），但要注意的是，每一組發票每一重抽只有一次中獎機會，一旦中獎就會喪失該重抽的抽獎機會。

在登錄發票上面，只要跟著三步驟就能輕鬆參加登錄發票二重抽活動

1.到活動網站-發票登錄-註冊會員（可自行輸入/綁定Facebook/綁定LINE帳號）後，點選我要填寫發票登錄

2.登入後填入發票號碼（2英文+8數字）、消費日期、消費金額，就會出現已成功登錄發票的畫面，並可在抽獎券查詢所持張數及抽獎機會，在首次登入後還可勾選同意串接雲端發票匯入系統，將後續消費的雲端載具發票自動匯入，省下手動Key IN的麻煩。此外，若成為悠遊付會員，每張發票還可以多一次發票登錄第一重抽的抽獎機會。

3.若有到特約店家／旅宿消費（名單請點此查詢），勾選後即可參加二重抽活動，除了原先的獎品外，再額外週週抽出88份福袋總計616份、10台Gogoro VIVA Lite總計70台。

在第一重的抽獎中，將會抽出Audi A1百萬名車、百輛Gogoro VIVA Lite及20台禾聯65型4K量子點液晶顯示器等大獎。

▼跟著簡單步驟註冊會員、登錄發票，就能輕鬆將大獎帶回家。

▲▼ go

▲▼ 台北一起go 。（圖／活動官網）

▲▼ 台北一起go 。（圖／活動官網）

▼一重抽、二重抽獎項。

▲▼ 發票登錄。

▲▼ 發票登錄。

LINE@集點

在活動期間內到指定特約店家、市場或夜市不限金額消費，掃描「活動專屬消費QR code」即可參與LINE@集點，集滿任2點就有1次抽獎機會，最多可集6點享有3次抽獎機會，只要當週抽中商品就會取消累積點數。無論是生鮮蔬果、各式伴手禮或是民生用品、手搖杯等，都可以獲得抽獎機會，週週抽3輛Gogoro VIVA Lite總計21輛，以及2台iPhone SE總計14台。

▲▼ go 。（圖／活動官網）

悠遊付特別抽

為了鼓勵民眾多使用電子支付，這次也推出「悠遊付特別抽」，在活動期間內到指定特約店家／旅宿／市場／夜市（比LINE@集點多了旅宿選項），單筆不限金額就有1次抽獎機會，可以加抽總計21輛Gogoro VIVA Lite，此外還可享有10%的悠遊付儲值金回饋，每帳戶最高回饋200元。

此外，台北市各商圈也推出回饋活動，不管是好玩、好住、好想購的商品，只要到這裡通通都有，再配上各種大獎以及超方便的雲端匯入系統，就是要讓大家在台北輕鬆、簡單就能「好好購！」，一同為經濟復甦做努力。

・詳細活動辦法、特約店家請至官網查詢：https://2020shoppinggo.taipei/index.php

(臺北市政府 廣告)

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
陸軍「少將指揮官」外遇部屬辣媽　2度私帶賞機！李蒨蓉讓他自爆
羅霈穎過不了「逢9大關」　死前8個月脫口「不然在家吃飽等死」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

來台北一起GO把Audi開回家！完整懶人攻略在此　雲端登錄發票大獎輕鬆拿

3電商孝親下單再拼一波手氣　抽中爽住千萬豪宅、3大百萬超跑任選體驗

今夏消暑必吃！大推農會天然系冰棒　2大日本新冰進軍團購

女團美麗擁護者愛爾麗秘密開課！《DD52》烈焰之心靠「塑立纖」找回舞台初心

消暑好康！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑囉　羊奶霜淇淋巡迴放送

【廣編】夏日家電10倍送！惠而浦推仲夏振興「花千元享＄9,999」

狂賀ETtoday勇奪國家品牌玉山獎　Her限時優惠5折！

告別男子汗！擺脫臭男人的終極神器

屈臣氏中衛雙色口罩根本排不到！　消費者怨：店家只鋪貨10盒

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！通路積極追貨「1原因無法增加販售量」

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

超強！彰化98歲阿嬤打電動20年　反應敏捷+視力清晰...孫都打輸她

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

不關我的事！倒車撞倒路邊機車　婦人下車後「看兩眼」直接走人

街頭180cm↑男男配對顏值爆表 牽手靠頭超甜蜜！他：難得心動

新饒舌歌手誕生！　瘦子&恩熙俊組「芫荽蝦」

來台北一起GO把Audi開回家！完整懶人攻略在此　雲端登錄發票大獎輕鬆拿

3電商孝親下單再拼一波手氣　抽中爽住千萬豪宅、3大百萬超跑任選體驗

今夏消暑必吃！大推農會天然系冰棒　2大日本新冰進軍團購

女團美麗擁護者愛爾麗秘密開課！《DD52》烈焰之心靠「塑立纖」找回舞台初心

消暑好康！貝比卡兒「領頭羊小巴」開跑囉　羊奶霜淇淋巡迴放送

【廣編】夏日家電10倍送！惠而浦推仲夏振興「花千元享＄9,999」

狂賀ETtoday勇奪國家品牌玉山獎　Her限時優惠5折！

告別男子汗！擺脫臭男人的終極神器

屈臣氏中衛雙色口罩根本排不到！　消費者怨：店家只鋪貨10盒

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！通路積極追貨「1原因無法增加販售量」

新台幣開盤升值0.1分後　強彈1.71角至29.36元

費城人過去一周無新增確診　重啟賽程前往紐約戰洋基

柯文哲視察西湖市場　推「線上點餐」美味不用等

「東區羅姐」出道40年…羅霈穎演藝圈人脈超狂　劉德華義氣相挺：照顧妳一輩子

聯電早盤大漲逾8%　台股指數站上12600點關卡

馬自達MX-30追加輕油電車型　台灣導入機率「再提高」？

瘋電影／戰爭中的鬼故事　無辜慘死的鬼魂擊退敵軍

星巴克「粉紅星冰樂」絕美登場！草莓脆片＋優格必喝　還有哈密瓜布丁好想吃

全村集資買彩券爽中300億！唯獨沒揪他成「最慘邊緣人」　含淚祝福鄰居

森林中的方舟！東眼山3藝術品超仙...好像「龍貓會跳出來」

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

消費熱門新聞

屈臣氏門市8／3開賣中衛雙色口罩

買不到！屈臣氏中衛雙色開賣即秒殺

國內疫情升溫「口罩詢問度增2成」！

紙本三倍券最後預購開跑！超商優惠加碼抽金條

屈臣氏7／31推「中衛蕾絲口罩」199元加購

DD52烈焰之心「上課」找回初心

動滋券邊緣人必看　6大電商買運動裝備有折扣

30年「家樂福南港店」8月宣布暫時關店！

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

狂賀ETtoday獲國家品牌玉山獎　Her限時優惠5折

寶雅、康是美再賣口罩　每人限一盒

6點排隊！宏匯廣場開幕300人搶逛

來台北一起GO！懶人攻略在此

3電商孝親下單再拼好手氣　抽中爽住千萬豪宅

更多熱門

相關新聞

住在台北0訊號！「被抗議關台了」他傻眼

住在台北0訊號！「被抗議關台了」他傻眼

日前彰化和美鎮、嘉義水上鄉接連爆出「斷訊」事件，就有人酸這就是鄉下人要的「健康農村生活」，沒想到台北市民也遭殃！近日有網友在PTT的MobileComm板上發起閒聊，說因為有居民抗議，他家附近的基地台就先被關閉。事件不僅讓原PO傻眼，網友也直呼超扯「台北市竟然也會發生這種事@@」，話題引發熱議。

Ean部落閣／兩天一夜旅行來北投

Ean部落閣／兩天一夜旅行來北投

當地人霸佔座位！嗆：台北鬧糧荒？

當地人霸佔座位！嗆：台北鬧糧荒？

北投霓虹市集閃亮登場　臉書打卡就送100元抵用券

北投霓虹市集閃亮登場　臉書打卡就送100元抵用券

快訊／北市1男倒臥屋內！已經死亡2天

快訊／北市1男倒臥屋內！已經死亡2天

關鍵字：

台北一起go購物節台北LINE集點

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／59歲羅霈穎驚傳身亡！

即／羅霈穎陳屍工作室　身亡2天

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

快訊／羅霈穎失聯！朋友追到工作室…竟陳屍屋內

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

羅霈穎4天前有發文　「最後內容曝光」

羅霈穎死亡2天「雙腳發黑」身體凹折！

長4.5m「帶毛＋魚鰭」腐爛屍　他驚呼：絕非地球生物

羅霈穎「59歲跑夜店」最後身影曝

即／羅霈穎表弟趕到！遺體送往二殯

羅霈穎千金小姐→伴舞　一輩子不婚不生原因曝

6天3度蜜會正妹記者　總統府發言人驚爆離婚

爛男「婚姻4年都激戰妻子妹妹」　老司機勸：別這樣吃姊妹丼

水利處員工屍首分離慘死　曾PO父子合照

羅霈穎4個月前才悼念劉真！　心疼辛龍走不出來

更多

最夯影音

更多
樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時

樹林少年高速撞21歲員警害命危　母陪17歲無照兒下跪磕頭半小時
《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

《我的婆婆》鍾欣凌傳統觀念逼瘋媳婦　黃姵嘉受不了：我是穿越到清朝了嗎

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

撞警張姓少年單親家庭背景曝光！　與媽相依為命...打工12hrs撐家計

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

看書頭太低？狂爸改造「不求人」　自製防低頭神器綁兒頭...網讚翻

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面