北投霓虹市集閃亮登場　臉書打卡就送100元抵用券

▲「摩燈北投 霓虹市集」即日起至9/6每周末閃亮登場。（圖／翻攝北投地方創生基地臉書）



政治中心／綜合報導

社團法人台北市文創交流協會運用霓虹裝置藝術點亮舊北投商圈！即日起至9月6日每周末下午2點到晚間8點舉辦「霓虹市集」，現場活動豐富，可以來喝咖啡、玩手作、逛市集，民眾只要與現場裝置藝術拍照上傳打卡，就能獲得100元抵用券。

今年「摩燈北投 霓虹市集」以舊時北投風貌的霓虹燈招牌，打造出在地特色市集，並於活動期間串聯在地歡慶父親節的特色啤酒節、以梵谷名畫露天咖啡廳打造的咖啡節及與在地飯店業者共同推出親子行程的「北投小小職人」住房專案活動等，內容相當精采豐富，就是要讓民眾每週來都有新發現與新體驗！



台北市商業處表示，台北市手作產業發達，處處可見生命力蓬勃的文創市集，為推廣本市手作產業，社團法人台北市文創產業交流協會透過市集展售方式，推動跨業合作爭取資源，協助青年創立自有品牌，更讓成長中的品牌鎖定目標客群穩定發展，並具備輔導及授課能力，使品牌間得以相輔相成、共同成長，促進本市手作產業蓬勃發展。



社團法人台北市文創產業交流協會表示，自2019年起即開始進駐位在北投捷運站旁的北投創生基地，希望協助在地居民，特別是創業青年，能秉持「保留、永續、傳承、創新」的理念，發展屬於北投的地方特有文化。

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凡活動期間內與現場裝置藝術合影，上傳個人臉書專頁並#hashtag「摩燈北投 霓虹市集」，就有機會獲得市集抵用券100元1張（限量100張），週週抽、週週送，可於現場攤位消費使用，邀你來「摩燈北投 霓虹市集」Chill一夏！此外，為使參觀民眾安心遊逛市集，主辦單位提出活動全程加大攤位間距、宣導維持社交距離、建議近距離接觸人群可考慮佩戴口罩等防疫措施。

▲「摩燈北投 霓虹市集」協助文創產業。（圖／台北市商業處提供）