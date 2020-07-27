當地人霸佔座位！故意不收桌「垃圾留給台北人」嗆：台北鬧糧荒？

▲暑假期間各地區湧現滿滿人潮。（圖為墾丁大街／記者陳崑福翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

暑假期間大家開始往外跑，加上新冠肺炎疫情解封，全台各大風景區陸續湧入報復性出遊的人潮，有一名南部網友抱怨，「台北是不是鬧糧荒？」為什麼大家都跑來中南部，全部擠在同一家餐廳裡，還做出惡劣行徑，「吃完餐點我啥都不收，滿桌垃圾留給台北人自個兒打理」。底下網友看完後開罵，「中南部有你這種素質的人真倒楣。」

原PO在PTT發文，近日全台灣的民眾都在旅遊，由於疫情還沒完全解封，只能在本島玩樂，中南部知名的連鎖餐廳近日也遭到觀光客擠爆。原PO見狀後表示，「剛剛還不太需要排隊，內用也有位置，現在我吃完了，內用區也客滿了，還有幾個難民手拿著餐，嘴巴哄著小屁孩，用那楚楚可憐的眼神向我搖尾乞憐，為的就是 一個四人桌」，還表示自己一眼就可看出對方是不是天龍人。

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▲隨著疫情趨緩，民眾開始走出家門享受久違的陽光。（圖／嘉義市政府提供）

該餐廳是採自助收桌的方式，原PO看到一堆觀光客後，不僅不讓座，還將垃圾故意丟在桌上，「佔用了台灣多數資源、社會福利的天龍人，我自然不會這麼樣的便宜他們，把位置讓給他們，並將滿桌垃圾留給台北人自個兒打理，希望所有台北人能記取教訓，不要沒事就往南部跑，吃個早餐、午餐也要被迫排隊」。

許多網友看完後，認為原PO的素質有待加強，「就是有這種南部人，才會老被天龍國當成是鄉下」、「不丟垃圾的行為很糟」、「就是因為南部一堆沒素質的南部人，我才討厭去南部」、「不丟垃圾也能拿來說嘴？品德教育該強化一下」、「噓你不收桌」、「南部素質正常發揮？」「這樣看來南部被歧視蠻合理吧」。

還有人替等待座位的客人打抱不平，「北漂仔回家吃美食，還被自己人歧視」、「北漂仔回去被當台北人，結果遇到自己人的素質歧視」、「高雄人回高雄錯了嗎？」「你很缺資源和社會福利？」「北部本來就是美食沙漠」、「八成是北漂族，假日回高雄而已」。