澎湖民宿被爆「用旅遊補助就漲價」　觀光局出手了！哄抬房價就取消資格

▲國內正值暑假且疫情不似國外持續延燒，在無法出國的情況下，澎湖湧入大量觀光客。（圖／高鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

近日有民眾在網路上PO文控訴，近期至澎湖住宿因使用安心補助被臨時漲房價，機場接送及早餐服務也被取消。對此，交通部觀光局表示，已函請澎湖縣政府依相關法規查處，如確有哄抬房價之情形，得取消其補助資格或續依消費者保護法規定辦理，以免影響業者形象及本活動之規劃用意。

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▲女網友PO文控訴，自己日前在澎湖旅遊踩雷，用安心補助被漲價。（圖／翻攝臉書《澎湖自由行～旅遊諮詢》）

一名女網友近日從澎湖返家後，氣憤於臉書《澎湖自由行～旅遊諮詢》上PO文指出，5月底詢問空房時雙方原談妥以1800元訂房，怎料出發前8天，老闆娘得知她們要使用旅遊補助後，便表示價格須調整至2400元。她不服抗議後，雖業者妥協，但取消早餐及機場接送服務，等於變相漲價，並且將退房時間11點改為10點。

針對澎湖民宿調漲房價一事，觀光局表示，已函請澎湖縣政府依相關法規查處，並加強查核轄內旅宿業者請領補助相關情形。

觀光局指出，針對參與安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動之旅宿業者，已於活動要點規定、QA及相關場合屢次強調：業者應注意將住宿房價資訊充分揭露，勿因補助而調高房價，以避免旅客抱怨及影響其選擇入住意願。

如確有哄抬房價之情形，縣市政府得取消其補助資格或續依消費者保護法規定辦理，以免影響業者形象及本活動之規劃用意。

觀光局再次呼籲旅宿業者，原則尊重旅宿業者經營模式及市場供需考量，而有淡旺季價格之差異，但不得僅因國旅補助即抬高價格，政府辦理國旅補助活動係為扶植國內觀光產業，產業與政府部門共同振興觀光，並提升自身軟硬體品質以吸引旅客重遊。

▲民宿業者2日晚出面澄清。（圖／翻攝民宿業者臉書）

該家民宿2日晚上則發文道歉，澄清當初訂房優惠及接送服務都是平台作促銷的活動，網站上本來就沒有提供，而房價突有變動則解釋道，「因為後來政府安心補助方案，我有提過是以原價扣除，這點我承認我的作法有失商確。但是通俗作法是這樣。你可以說我無知，但不能說我貪婪。在他（女網友）有不同意見時，我也以原來價格1800給他。只是有事先告知不提供接送服務，回到原來網路價格的配套。」

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