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警懷疑強押「滷肉飯千金」告白恐是擄人勒贖　檢不認同讓犯嫌跑了

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記者葉國吏／綜合報導

新北市一名何姓男子去年在板橋滷肉飯名店用餐，一眼愛上老闆千金，沒想到卻異想天開強拉告白。警方獲報後循線逮捕何男，警方甚至認為不是單純的強拉告白，懷疑可能是起擄人勒贖，訊後向新北地檢署聲請拘票，但最後檢方卻認為不符合拘提要件駁回，如今何男已經落跑失蹤遭通緝。

▶︎吃碗滷肉飯愛上老闆的女兒…他把人強拉上車「想告白」　悲慘下場令人搖頭

據了解，32歲的何姓女子是板橋知名滷肉飯老闆的千金，由於該店的滷肉飯一碗只要15元，店內時常客滿得排隊，而何女平時在店內上班；案發當晚9點多，她下班提著一袋食物要走回家，不料在巷口遇到埋伏的白色轎車，在何女開鎖準備要上樓時，何男突然上前試圖將她強拉上車，好險何女雙腳下蹲、身體重心轉移，瞬間讓何男拖不動，只好放手倉皇上車逃逸。

▲▼千金差點被擄。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲滷肉飯千金千金差點被擄。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方循線將42歲何男及其友人逮捕到案，何男供稱是對魯肉飯千金一見鍾情，跟她搭訕卻不被理會，才會策劃這起「擄人告白行動」。他找了好友先去新莊區租車，又去八里區偷了一塊車牌換掉租賃牌，再到何女的住處勘查地形，隔日晚間開車到她家守候埋伏，打算趁她返家前，將她請上車表白示愛。

根據《聯合報》報導，新北市警察局長陳檡文表示，由於何男事前多次勘查環境，又選在深夜動手，懷疑事件不單純，要以擄人勒贖的高規格偵辦。海珊分局長林温柔則說，有向新北地檢署聲請拘票，但被駁回。如今何男失蹤被通緝，陳檡文表示「檢察官是偵查主體」，林温柔也說檢察官是偵查犯罪主體，也尊重檢察官見解。

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