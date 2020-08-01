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血液感染讓下體壞掉！他手臂裝「仿生生殖器」甩4年：希望快點裝回去

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▲▼男子,陰莖,下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲血液感染讓下體壞掉，他手臂裝「仿生生殖器」甩4年。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

英國45歲男子麥克唐納（Malcolm MacDonald）2014年因為會陰部感染，進而造成他的下體變黑壞死、最終脫落，後來在醫生的建議下進行「仿生陰莖」工程，醫生為讓仿生陰莖適應他的身體，先將該器官裝在他的手臂上，不料一裝就是4年讓他相當無奈，希望今年底能讓「小兄弟」回到兩腿之間。

根據英國Evening Standard報導，麥克唐納2014年因為長期會陰部感染，後來慢慢擴散到陰莖，導致他的下體漸漸變黑、最後壞死脫落。他在失去男性重要的器官後相當悲傷，開始出現缺乏自信，甚至患上嚴重的精神疾病，還染上酗酒很長一段時間。

麥克唐納2016年時在倫敦求醫時，在醫生建議下決定進行「仿生陰莖」工程，取下左臂上的皮瓣與大腿上的靜脈，安裝上尿道和帶有手動泵的導管後，成功做出了一個「仿生陰莖」，而為了讓該器官適應他的身體，醫生決定把仿生陰莖裝在麥克唐納的手臂上，直到可以移植為止。

他剛開始時非常不適應，為把手臂的生殖器藏起來，不論季節均穿著長袖衣物，被別人發現時也會很尷尬，直到一段時間後才釋懷，甚至替生殖器取名「吉米（Jimmy）」。不幸的是，原本預計2018年就能移植的「吉米」，直到今天仍未移植，加上今年因為疫情讓手術不斷延後，讓他相當難受，希望今年底能讓「小兄弟」回到兩腿之間。

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