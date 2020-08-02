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健力冠軍幫清校園「遭樹木壓傷癱瘓」　提國賠2千萬遭駁回

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▲▼梓官國中。（圖／翻攝Google map）

▲林姓舉重生在一次清理母校的過程中，不慎被斷樹壓傷胸椎，造成下半身癱瘓。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／高雄報導

高苑工商林姓學生從國中就開始練舉重的，成績也相當優異，還曾拿下全國健力比賽冠軍，但2016年10月一場颱風過境後，他在幫忙清理母校校園時，不慎被斷樹壓傷胸椎，造成下半身癱瘓。對此，林生向高苑、梓官2所學校求償國賠2千萬元。橋頭地院審理時認為，林生是自願幫忙，不是受校方人員命令或指示，審結判學校免賠。全案仍可上訴。

林姓男子原為梓官國中舉重隊的學生，2016年畢業後進入高苑工商就讀，不過由於高苑工商無舉重教練及設備，2學校便協議由高苑工商委由梓官國中代訓林生，故林生都會定期至母校接受黃姓教練的指導。

▲舉重男還意外癱瘓，今勇敢面對人生考大學。（圖／記者吳奕靖攝）

▲林姓舉重生在一次清理母校的過程中，不慎被斷樹壓傷胸椎，造成下半身癱瘓。（圖／記者吳奕靖攝）

2016年10月4日颱風過境後，梓官國中校園部分建物毀損、樹木傾折，林生當天早操受訓完，黃姓教練便詢問舉重隊隊員是否願意幫忙清理校園。當時包括林生等6人答應，沒想到他們一起搬運一棵已倒下的樹木時，林生在搬起準備放下之際，因走避不及遭壓住身體，經緊急送醫，仍造成下半身癱瘓、大小便失禁等傷害。

原本練舉重的林生，曾經獲得健力比賽冠軍，前途一片光明，但因為此意外，從此斷送了舉重之路，對此，他向梓官國中及高苑工商求償醫藥、看護、勞動能力減損及國賠精神撫慰金總計2千萬元。

法庭上，梓官國中表示，林生是因搬運時沒有注意到同學已準備將樹木放下，未及時反應所致受傷，與學校公共設施是否有缺失沒關係，加上當天校方並沒有命令或指示舉重隊及林生幫忙，這都是林生等人「自願」，否認有過失。

高苑工商則指出他們為私立學校，並非公務機關，不適用國家賠償法規定，且發生地也不在高苑商工，認為林生求償無理由。

橋頭地院審理時，法官詢問當日在場的多名舉重隊學生，證實沒有人以教師權力或行使公權力的行為，命令或指示學生幫忙搬運樹木，審結判決林生敗訴。全案仍可上訴。另據了解，林生事發當年11月13日有與梓官國中總務主任及黃姓教練簽下和解書，獲償220萬元。

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