「彈力乒乓球」頻爆意外！軟軸直插3歲女童左眼…顱內積血損視力

▲女童眼睛受傷當場大哭（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸最近流行一款「彈力軟軸乒乓球」，不用對手就可以獨自在家輕鬆練習，許多家長都有購入，讓孩子暑假在家不無聊，同時也能供自己健身使用。不過其實這款玩具暗藏危機，日前在福建就發生了一起意外，有名3歲女童小美在玩耍時，不鏽鋼軟軸直接插進她的眼中，當場鮮血直流。

綜合陸媒報導，小美被緊急送醫檢查後，醫生表示她的左眼上方遭異物刺入，導致開放性顱腦損傷、顱內少量血腫、左眼眶上壁骨折伴隨周圍軟組織挫裂傷；所幸不鏽鋼軟軸只是從眼眶上方擦過，沒有造成眼球破裂，不過因體內出現玻璃體積血，小美未來的視力恐將受影響。

此外，福建另一名女童小文也因這款玩具發生意外，當時彈力軟軸乒乓球的支撐杆突然斷開，小文不慎往前跌倒，如同筷子般粗的軟軸從她的左眼刺進去，小文痛得當場號啕大哭，緊急被送醫急救；異物刺入導致小文顱內出血，神經外科醫生立刻開刀拔出軟軸，狀況穩定後已轉院繼續治療。

儘管商家一再強調彈力軟軸乒乓球的安全性很高，但卻屢屢發生意外事件，廣州市公安局警訓部教官張寶振指出，這款玩具的各個連接部位並不牢固，擊球過程中，乒乓球偶爾會脫落，但這根不鏽鋼軟軸仍繼續大幅擺動，尖銳異物直接暴露在孩子面前，非常容易紮傷眼睛。

延伸閱讀

▸ 天兵大媽燒鴨毛「引燃瓦斯桶」！用嘴吹氣火不熄…大街遛桶轉圈圈

▸ 饒舌歌手被愛妻「剁碎」 竟是為保有「他的名譽」

▸ 脫北者從水溝逃回北韓 共被監視設備拍到7次南韓軍方卻毫無反應