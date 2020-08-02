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新版iPad入手容量「64GB起跳」！爆料達人曝：晶片將用A12處理器

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▲▼iPad。（圖／翻攝自Apple官網）

▲iPad。（圖／翻攝自Apple官網）

財經中心／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情掀起遠端教學科技，各界關注蘋果公司即將發表的新產品。有消息指出，今年iPad新機型將維持10.2吋螢幕大小，且保留實體home鍵，晶片將改用A12 Bionic處理器，提高更強的性能。

根據爆料達人Komiya推特上的資訊，新一代iPad將維持一樣的螢幕大小，為10.2吋，且保留實體home鍵，也能使用Apple Pencil觸控筆；晶片方面則加入A12 Bionic處理器。

該消息曝光，外媒則引此推估，新版iPad的內建電池容量、記憶體都有可能延續前代相同的配置，電池容量為8227mAh、3GB記憶體，機身外觀與內部配置都沒什麼改變，售價應不會有差距。

不過，新版iPad內建儲存容量很有可能會提高，例如最低可能是64GB或128GB起跳，甩離現在的32GB卻售價不變，其他細節則沒有消息流出，預計年底前可望亮相。

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