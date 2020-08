新版iPad入手容量「64GB起跳」！爆料達人曝：晶片將用A12處理器

▲iPad。(圖/翻攝自Apple官網)

財經中心/台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情掀起遠端教學科技,各界關注蘋果公司即將發表的新產品。有消息指出,今年iPad新機型將維持10.2吋螢幕大小,且保留實體home鍵,晶片將改用A12 Bionic處理器,提高更強的性能。

根據爆料達人Komiya推特上的資訊,新一代iPad將維持一樣的螢幕大小,為10.2吋,且保留實體home鍵,也能使用Apple Pencil觸控筆;晶片方面則加入A12 Bionic處理器。

該消息曝光,外媒則引此推估,新版iPad的內建電池容量、記憶體都有可能延續前代相同的配置,電池容量為8227mAh、3GB記憶體,機身外觀與內部配置都沒什麼改變,售價應不會有差距。

不過,新版iPad內建儲存容量很有可能會提高,例如最低可能是64GB或128GB起跳,甩離現在的32GB卻售價不變,其他細節則沒有消息流出,預計年底前可望亮相。

A10→A12

