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養生滋補蟑螂乾…他笑假圖片！一查「250克約150元」驚呆：真的有在賣

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▲▼打蟑螂,小強。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲許多人打死蟑螂都是用拖鞋，一點都不想碰到蟲子本體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人光是看到蟑螂就會怕，壓根不敢想像把牠們放到嘴裡。就有網友看到一張「蟑螂乾」的宣傳照片，原本以為是哏圖，結果一搜才發現是真的有這樣產品，而且商品還主打「養生滋補」，是一種中藥材，或要拿來當成大型魚飼料也可以。但原PO就忍不住直呼，就算古書有記載吃蟑螂的益處，「牠的外型真的讓我望之卻步。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出蟑螂乾的照片，「本來以為只是哏圖，沒想到是真的有產品……」，說自己好奇去Google了一下，發現在阿里巴巴和大陸的購物平台都搜尋得到。只見製成乾的是一種稱為美洲大蠊的蟑螂，而且其實是無菌養殖，不是路邊隨便抓來的，「不只人食用，還有當作大型魚飼料、藥材等用途。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自淘寶網）

▲大陸網購平台買得到蟑螂乾。（圖／翻攝自淘寶網）

原PO文中補充道，還有藥商、化妝品公司會購買蟑螂乾做為廉價蛋白質來源，蟑螂翅膀上也有某種特殊物質可以研發產品。至於吃蟑螂對身體是否有益，男網友查詢下來，發現古書記載，蟑螂「味鹹、性寒」，有散瘀消結、解毒利尿、消水腫，若外用則治蛇蟲咬傷；《本草綱目》指出，蟑螂還有活血的功能，能治療毒瘡、利水。

儘管看了這麼多「益處」，原PO還是認為，若以現代醫學觀點來看，蟑螂會傳染疾病的風險還是存在，「而且牠的外型真的讓我望之卻步。」貼文一出，引發其他人熱議，「我整個人都不舒服了」、「好好的其他藥材不選，選蟑螂來利尿」、「我怕我還沒吃下去已經嚇死了」、「買來灑應該很嗨。」

事實上，四川宜賓就有位養殖商李兵才「愛蟑成痴」，自2016年開始養蟑螂，2018年就培育出150萬隻，吸引許多製藥商找上門收購「乾蟲」，一公斤可以賣到大約717元人民幣（約3300元新台幣）。李兵才說，活蟑螂吃起來「有鹽有味的」，除了作為藥品、食材外，還要開發護手霜、醫用貼布與蟑螂精華的鞋墊等產品。

▲養殖場老闆李兵才正在生吃蟑螂。（圖／成都商報）

▲養殖場老闆李兵才正在生吃蟑螂。（圖／成都商報）

另外，到大陸最夯的網購平台淘寶一找，確實有不少蟑螂乾（蟑螂干）產品，大多是主打中藥材，另外也可以當成龍魚飼料，還有磨成粉的「純蟑螂粉」。蟑螂乾的部分是以公克數來計價，250克約35塊人民幣（約新台幣147元）。

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