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許義宗教授帶著《小鴿子》飛抵故鄉桃園　促成溫馨師生會

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▲《小鴿子》飛抵桃園，促成溫馨師生會。（圖／記者楊淑媛攝）

▲許義宗教授及其夫人戴韻梅，致贈《小鴿子》郵票及以昔日縣刊《桃縣兒童》封面設計的筆記本給文化局長莊秀美(中) 。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

老師對學生的影響力，遠遠超出課堂之外…桃園兒童文學館舉辦「帶著桃園兒童文學翱翔的許義宗教授」展覽，無意間促成許教授50年前在大園國小任教的學生，在昔日班長賴啟光邀集下，1日和許老師及其夫人戴韻梅相聚桃園兒童文學館，聆聽由許老師引導介紹其長年致力於兒歌、童詩、童話等創作與研究作品，場面溫馨。▲《小鴿子》飛抵桃園，促成溫馨師生會。（圖／記者楊淑媛攝）

▲許老師向50年前在大園國小任教的學生，介紹其在桃園兒童文學館展出的創作與研究作品。（圖／記者楊淑媛攝）

賴啟光說，小時候本來對作文沒有什麼概念，五年級時許義宗老師擔任國語導師，許老師在上作文課時，解釋什麼叫主詞、動詞、受詞，讓他發現文章竟然裡面還有這些元素，以前都不知道，在許老師的引領下，慢慢進入文學的領域，欣賞文學，而論說文、敘述文還有寫詩的筆法都在老師的教導下，讓他喜歡寫作與文學。▲《小鴿子》飛抵桃園，促成溫馨師生會。（圖／記者楊淑媛攝）

▲50年後師生再相會，一起聽許老師談兒童文學的美好。（圖／記者楊淑媛攝）

於科技業有傑出成就的同學賴俊鵬說，有一次許老師騎機車載他到桃園參加作文比賽，基於安全，他坐在後座抱著老師的腰部，再次聚會一定要再抱老師一次！致力於音樂教育工作的郭美玲同學特地朗讀一首自創詩歌獻給許老師及其夫人戴韻梅老師，謝謝昔日教誨！▲《小鴿子》飛抵桃園，促成溫馨師生會。（圖／記者楊淑媛攝）

▲郭美玲同學朗讀自創詩歌獻給許老師及其夫人戴韻梅老師。（圖／記者楊淑媛攝）

文化局長莊秀美也到場參與這場溫馨的「師生會」。她說，桃園市長鄭文燦重視孩子教育，2年前的兒童節前夕，於蘆竹區蘆竹圖書館4樓啟用桃園兒童文學館，定期展出桃園的兒童文學家作品，讓大家認識在地的兒童文學家，一起重視兒童文學教育與推廣。▲《小鴿子》飛抵桃園，促成溫馨師生會。（圖／記者楊淑媛攝）

▲《小鴿子》飛抵桃園，促成溫馨師生會。（圖／記者楊淑媛攝）

許義宗教授表示，莊秀美局長是「大園人的女兒」，也是大園第一位文化局長，是大園人的榮光，期未來大園有更多文化建設。大園子弟的許義宗教授早年任教於大園國小，1966年元月創辦大園國小校刊《小鴿子》鼓勵孩子們創作，而後這隻《小鴿子》飛遍桃園於1966年10月成為縣刊《桃縣兒童》，並隨同許教授翱翔海內外逾半世紀，於6月中旬飛抵故鄉桃園舉辦個展迄9月8日，因新聞報導促成50年前教過的學生們和老師相聚。出席這場生師生會的學生有：賴啟光、楊淑媛、.賴俊鵬、郭美玲、羅美玉、陳姚珍、李志良、陳錦華、李秀英、黃勝旗、游象煌、連深信、廖興國、郭美玉等人。

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