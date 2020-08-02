失去所有親人！投資失利身上剩3000　日籍設計師買吉他…雙北街頭賣唱

▲5年前漂洋過海來到台北的林口幸郎，目前在街頭賣藝，生活過得相當自在。（圖／黃耀徵攝）

圖文／CTWANT



從事設計工作的日籍男子林口幸郎（林口），5年前來到台北經營日本青年背包客旅館，但因競爭太過激烈，3年後旅館熄燈，他將僅存的錢去買了把吉他，就在大台北地區街頭或車站賣藝討生活，自小父母雙亡的林口，唯一的弟弟也在今年3月間因病去世，失去所有親人的他，決定在台灣長期居住。

林口告訴記者，他很小的時候，父親就已經過世，而身為日本三重縣警局長的媽媽在他10歲的時候也不幸病故，此後跟著同樣是警察局長的祖父生活，長大後獨自住在東京，23歲開始在製造音頻設備的公司工作，直至30歲加入了台灣公司KINYO的日本分公司，第一次和台灣有了交集。

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5年前，林口來到了台灣台北，他投資經營專供日本年輕背包客住宿的旅館「Neo Universe」，但短短3年就因競爭過於激烈而結束營業。此時，林口身上只剩下3050元，他想用吉他彈唱在台北大討生活，於是一咬牙，花3千元買了一把便宜的吉他，藉著多年彈貝斯的基礎，林口用2個禮拜的時間自行摸索從未彈過的吉他，學會了3首歌，就到南港車站廣場彈唱，「我沒有其他的收入，如果沒有賺到錢，就連回程的車錢都沒有。」

林口自知吉他彈得很差，距離專業歌手也還差得很遠，但是沒有辦法，他必須大膽的嚐試在大街上生活，結果他很幸運，首唱之夜賺到700元，讓他有勇氣繼續從事下去，直至目前2年過去，他每周2、3天在街頭表演，其他時間仍透過網路以日本商品外包裝的設計工作為主，但因新冠肺炎肆虐，日本商業受到嚴重打擊，他的設計工作完全中斷。

今年3月，林口的弟弟在日本因突發生的疾病死亡，讓他失去所有的親人，也讓他對日本已無任何眷戀，他想長期待在台灣，目前靠著街頭彈唱維持生活，但未來他仍將以設計工作為主，希望新冠肺炎疫情趕快結束，讓一切恢復到正常。

▲林口幸郎在彈唱賣藝時，都會擺著「我是日本人，我愛台灣」的醒目小招牌，而這也是努力賣唱的動力。（圖／黃耀徵攝）

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