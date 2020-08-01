女爬上彰化火車站遮雨棚...慘遭2.5萬伏高壓電擊全身爆皮　90%灼傷命危

▲彰化婦人站上或車站遮雨棚誤觸高壓電擊全身90%灼傷。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

1名婦人1日清晨搭乘火車從彰化火車站第一月台出站後，再返回火車站爬上月台的遮雨棚，遭台鐵2萬5千伏特電撃，全身冒煙，倒臥月台鐵皮屋頂上方，送醫治療，除了腳底、其他燙傷部位面積超過90%，送至燒燙傷中心，目前尚未脫離險境搶救中。

彰化消防局清晨6時35分據報後，緊急出動彰化分隊前往執行救護，抵達現場，發現59歲黃姓婦人倒臥月台鐵皮屋頂上方，傷患遭台鐵2萬5千伏特電撃受傷，全身明顯皮膚組織傷害，二及三度混合燒燙傷，患者意識清楚送彰基急診。

▲婦人送彰基急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據台鐵警察局台中分局彰化分駐所初步調查，該名婦人有走出第一月台出站，不知因何原因再度走入站，有民眾懷疑黃婦是跨越天橋往下跳，才會掉落遮雨棚，對此警方指出，因為遮雨棚附近沒有監視器，相關的原因仍有待黃婦清醒，才能進一步確認相關原因。





▲婦人目前在彰基燒燙傷中心急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而彰基發言人周志中醫師表示，黃姓婦人早上06：59送至彰基急診，除了腳底、其他燙傷部位面積超過90%，到院時意識清楚，經插管急救後，送至燒燙傷中心，目前尚未脫離生命危險，而此起意外事故，也影響到5班列車誤點。



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