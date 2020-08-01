　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女爬上彰化火車站遮雨棚...慘遭2.5萬伏高壓電擊全身爆皮　90%灼傷命危

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰化婦人站上或車站遮雨棚誤觸高壓電擊全身90%灼傷。（圖／民眾提供）

▲彰化婦人站上或車站遮雨棚誤觸高壓電擊全身90%灼傷。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

1名婦人1日清晨搭乘火車從彰化火車站第一月台出站後，再返回火車站爬上月台的遮雨棚，遭台鐵2萬5千伏特電撃，全身冒煙，倒臥月台鐵皮屋頂上方，送醫治療，除了腳底、其他燙傷部位面積超過90%，送至燒燙傷中心，目前尚未脫離險境搶救中。

▲彰化婦人站上或車站遮雨棚誤觸高壓電擊全身90%灼傷。（圖／民眾提供）

彰化消防局清晨6時35分據報後，緊急出動彰化分隊前往執行救護，抵達現場，發現59歲黃姓婦人倒臥月台鐵皮屋頂上方，傷患遭台鐵2萬5千伏特電撃受傷，全身明顯皮膚組織傷害，二及三度混合燒燙傷，患者意識清楚送彰基急診。

▲婦人送彰基急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲婦人送彰基急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據台鐵警察局台中分局彰化分駐所初步調查，該名婦人有走出第一月台出站，不知因何原因再度走入站，有民眾懷疑黃婦是跨越天橋往下跳，才會掉落遮雨棚，對此警方指出，因為遮雨棚附近沒有監視器，相關的原因仍有待黃婦清醒，才能進一步確認相關原因。

▲婦人送彰基急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲婦人目前在彰基燒燙傷中心急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而彰基發言人周志中醫師表示，黃姓婦人早上06：59送至彰基急診，除了腳底、其他燙傷部位面積超過90%，到院時意識清楚，經插管急救後，送至燒燙傷中心，目前尚未脫離生命危險，而此起意外事故，也影響到5班列車誤點。
 

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
20歲嫩妻爬上公公床！夫被瞞7年綠爆…夜夜激戰婆婆都沒發現
六福村玩老油井被狂譙：很給掰　蕾菈大哭3分鐘…親解身體狀況
海軍上士機房大戰女士官…狂叫蓋過輪機聲　偷拍人賠慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國會集體收賄醜聞！　時力徐永明前助理李承值5萬交保

16歲孫狂買遊戲點數全為「她」　超級阿嬤帶他到警局...秒破詐騙梗

超商大夜店員打盹...兄弟檔摸走25萬　爽衝「總統套房」再圓刺青夢　　

多金夫擁小三、小四20年還送豪宅！中風臥床手機狂響　妻一看秒抓包淚崩

恐怖絞肉機吞人肉！澎湖女被捲入　軍刀鋸肢解搶救...右手二指已粉碎

快訊／涉嫌行賄趙正宇近千萬！　殯葬業者分別「100萬元、30萬元交保」

樓上吸笑氣...鋼瓶猛撞2個月！他PTT怒轟：警察說無法處理　新莊分局深夜秒逮人

女爬上彰化火車站遮雨棚...慘遭2.5萬伏高壓電擊全身爆皮　90%灼傷命危

快訊／國會集體收賄案！時代力量副秘書長林鈺傑　10萬元交保

影／嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」！全身起火燒焦哀號：叫她點就真的給我點下去

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

得知媽媽肚裡是男孩！女娃變臉　秒崩潰大哭：人家只想要妹妹啦

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

快訊／國會集體收賄醜聞！　時力徐永明前助理李承值5萬交保

16歲孫狂買遊戲點數全為「她」　超級阿嬤帶他到警局...秒破詐騙梗

超商大夜店員打盹...兄弟檔摸走25萬　爽衝「總統套房」再圓刺青夢　　

多金夫擁小三、小四20年還送豪宅！中風臥床手機狂響　妻一看秒抓包淚崩

恐怖絞肉機吞人肉！澎湖女被捲入　軍刀鋸肢解搶救...右手二指已粉碎

快訊／涉嫌行賄趙正宇近千萬！　殯葬業者分別「100萬元、30萬元交保」

樓上吸笑氣...鋼瓶猛撞2個月！他PTT怒轟：警察說無法處理　新莊分局深夜秒逮人

女爬上彰化火車站遮雨棚...慘遭2.5萬伏高壓電擊全身爆皮　90%灼傷命危

快訊／國會集體收賄案！時代力量副秘書長林鈺傑　10萬元交保

影／嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」！全身起火燒焦哀號：叫她點就真的給我點下去

KTV唱到一半突遇臨檢！　「2大咖男歌手」摘口罩合照…網驚喊：超親民

想讓銀行存款多幾個零？10撇步「幫你築夢踏實」快筆記

中職／跟著火哥一起走　吳宗峻引退有心理準備

回家見「虎皮蛋糕捲」流出頸枕！　網笑翻：人類使用錯誤

快訊／國會集體收賄醜聞！　時力徐永明前助理李承值5萬交保

碗裡有棉花糖！　毛茸小博美「臉埋飼料盆」甜睡：餓啦～

模擬東奧賽／蘇力揚向周天成請益多　第二次對決多拍來回進步大

路邊流浪狗突竄出車禍死亡　動保處集體火化送最後一程

沈玉琳尋找40年初戀情人　樂園內玩親親「濕身共遊」

回家找不到貓！　奴才見「天花板全塌」崩潰飆國罵：X下來啦

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

社會熱門新聞

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

即／蘇震清涉貪2000萬　移送北檢

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

斯文男把女友分屍7大塊！被判可教化免死

陳唐山涉收賄　訊後50萬交保

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

涉收賄款　檢約談趙正宇、陳唐山

快訊／新北資深警猝死家中！鎖匠開門驚見屍斑

徐永明涉收賄200萬移送北檢　蘇震清漏夜偵訊中

議員全家鉛中毒！開藥診所超有名

女爬上彰化火車站遮雨棚　慘遭2.5萬伏高壓電擊全身爆皮

快訊／趙正宇疑涉貪　狼狽蓋頭閃媒體

更多熱門

相關新聞

花蓮男暈倒瀕死　CPR+電擊恢復心跳

花蓮男暈倒瀕死　CPR+電擊恢復心跳

花蓮吉安鄉1名87歲老翁日前在家中突然暈倒，消防局吉安分隊獲報派出救護人員到達現場時老翁已呈OHCA瀕死狀態，經救護人員緊急施以CPR並使用自動體外心臟電擊去顫器再加上電擊，老翁最後在推上救護車時恢復呼吸心跳，在醫院治療23天後出院返家。

台中父子維修12樓社區電梯　兒目擊父觸電倒地亡

台中父子維修12樓社區電梯　兒目擊父觸電倒地亡

一天2包菸！他心血管爆抽…護理師「電擊18次」：累到沒感覺

一天2包菸！他心血管爆抽…護理師「電擊18次」：累到沒感覺

電線桿只離60公分！　爸陽台吹風遭電擊「坐地死亡」

電線桿只離60公分！　爸陽台吹風遭電擊「坐地死亡」

誤觸電弧開關　彰化台電人員手頸遭電擊灼傷

誤觸電弧開關　彰化台電人員手頸遭電擊灼傷

關鍵字：

彰化火車站電擊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

2020有3衝擊！唐綺陽揭「最後一波」將來

李登輝病逝！今彩539開詭異號碼　網傻：發財了

小三上衣被扒光當街暴打　偷吃男冷眼看戲

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

即／蘇震清涉貪2000萬　移送北檢

破解巨石陣！科學家：地球化學指紋吻合

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面